Los TCAE de Huelva se manifiestan este sábado por la precaria situación de la Enfermería en el SAS

"No aguantamos más, estamos cansadas de que nos manden hacer lo que no nos reconocen que hacemos". Este es el mejor resumen del hartazgo que tiene uno de los mayores colectivos de profesionales que trabajan en el Servicio Andaluz de Salud y, por ello se manifestarán el próximo sábado en Sevilla a partir de las 11:00, en un recorrido que parte desde la Plaza Nueva y concluirá en la sede del Gobierno de la Junta de Andalucía, pasando por los Servicios Centrales del SAS.

Es absolutamente lamentable que desde la Consejería de Salud se les esté negando una y otra vez el reconocimiento de las funciones que realizan todos los días en todas las unidades, servicios y centros del SAS, a pesar de que lleven haciéndolas toda la vida, aseguran fuentes sindicales.

"Yo las hago, pero no las cobro", es otra de las protestas de nuestras compañeras y compañeros con respecto a las funciones que les asigna el Estatuto del Personal Sanitario No Facultativo (preconstitucional y con más de 50 años de antigüedad), pues las que realmente realizan son infinitamente mucho más complejas y, desgraciadamente, quedan en saco roto porque las distintas administraciones implicadas no las actualizan y, además, están bloqueando su acceso al nivel C1 de clasificación.

Actualmente estamos pendientes del cumplimiento del Acuerdo con el Gobierno Estatal para que se aplique el artículo 76 del EBEP y se realice de forma inmediato el paso al Grupo C1, aún estancado a pesar de que ya han pasado 18 años desde que se publicó la norma. Además en la CCAA de Andalucía, todos los grupos parlamentarios aprobaron en Moción en el 2020 el reconocimiento de la promoción de los TCAE y aún esperamos se lleve a cabo dicho reconocimiento con todos los derechos que implica.

Todas estas cuestiones han llevado al colectivo a iniciar movilizaciones en todas las provincias, que continúan con una manifestación regional este sábado y, si no se pone fin a la injusticia de su situación, históricamente denunciada, se adoptarán otras medidas de presión más contundentes.