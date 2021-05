Susana Díaz apela a la "garra minera" en su primer acto de campaña socialista en Huelva

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha presentado en Riotinto la plataforma de militantes de apoyo a su candidatura para la presidencia de la Junta de Andalucía por el Partido Socialista apelando al carácter rebelde y reivindicativo de los mineros de la zona. Arropada por decenas de militantes de la Cuenca Minera y otros tantos procedentes de otros puntos de la provincia onubense, la precandidata socialista ha invitado a sumarse a su proyecto a los mejores y más talentosos, rehuyendo de palmeros que solo buscan regalar el oído para ganarse cargos.

Díaz ha querido ofrecer en la Cuenca Minera su primer acto en la provincia onubense para las primarias socialistas porque esta comarca es todo un símbolo de rebeldía impregnada por el carácter aguerrido, comprometido, generoso, rebelde y reivindicativo de sus gentes. “La garra de la raza minera es parte de la garra que queremos para el socialismo en un momento como éste, en el que la gente necesita lo mejor de nosotros, de nuestros valores, principios y entrega”, subraya.

La expresidenta de la Junta de Andalucía quiere recuperar el Gobierno andaluz para el PSOE, y lo quiere hacer con los mejores, desde la libertad y la autonomía de la militancia socialista: “He aprendido mucho en estos dos años. Quiero gobernar para hacer otras cosas y de otras maneras. Había gente que decían ser amigos de la Presidenta pero no de Susana. He aprendido a distinguir a quienes venían a regalarte el oído pensando en tener un carguito. Quiero a los mejores, no a los más amiguitos. No quiero palmeros, quiero a gente con talento, mérito y capacidad. Hay gente muy válida en otros niveles que merecen una oportunidad”.

Díaz, que recordó la victoria de 2018, aunque arrebatada en el Parlamento de Andalucía gracias al pacto entre el PP y Ciudadanos, apoyado por Vox, asegura tener las fuerzas, ganas, agallas, valor e ilusión suficientes, además de la enseñanza y experiencia necesarias, para recuperar el Gobierno andaluz. “Quiero representar dignamente a los socialistas andaluces. Sigo siendo rebelde. Me han llamado para ofrecerme cargos, pero no para presentarme a las primarias. En Andalucía vamos a decidir los socialistas andaluces. No soy la candidata de Madrid, pero es que tampoco quiero serlo porque vengo con rebeldía, con libertad, para primar el mérito y la capacidad, sin peaje ni mochilas. Solo me debo a los militantes de Andalucía”, asegura.

La precandidata socialista a la Junta reivindicó también un partido autónomo y libre, abierto a la sociedad, en el que todos tengan cabida y en el que sepan respetarse los unos a los otros: “Quiero un partido abierto en el que nos respetemos, sin empujones ni imposiciones, donde los dirigentes estén al servicio de los militantes, no al revés. Defiendo la democracia interna de este partido y creo en la voluntad de los militantes".

"Tenemos que votar en libertad y sin miedo", continuó. "Que nadie devalúe ni desprecie la voz de la militancia. La voz de un militante puede tener más fuerza que la de cualquier dirigente, tenga el cargo que tenga en el PSOE-A. Y esto es lo que me da fuerzas, energía y ganas para seguir adelante. Es lo único que nos mueve y por lo que estamos aquí”.

En el acto de presentación de la plataforma de militantes onubenses de apoyo a su candidatura, Díaz ha estado arropada en el escenario por las alcaldesas de Riotinto y Paymogo, Rocío Díaz y Tote Fernández, esta última en calidad de portavoz de la plataforma, además de Rafael Domínguez de Juventudes Socialistas de Moguer. Todos se han desecho en elogios hacia su candidata, destacando el carácter “rebelde” con el que ha emprendido el reto de ganar la candidatura de su partido a la presidencia de la Junta de Andalucía frente al resto de competidores. En el mismo sentido se ha pronunciado también el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, con quien Susana Díaz ha tenido oportunidad de compartir proyecto junto a un grupo de militantes en un encuentro mantenido en la localidad minera, poco después de visitar las fosas comunes del cementerio de Nerva, en pleno proceso de exhumación.

A pie de una de las fosas comunes ubicadas en el cementerio de Nerva, y tras escuchar la petición del alcalde José Antonio Ayala para priorizar los trabajos sobre Memoria Histórica, Díaz se ha comprometido, “ahora en la oposición y, muy pronto, cuando volvamos al Gobierno andaluz, a redoblar los esfuerzos para que los trabajos en defensa de la Memoria Historia de Andalucía vayan a la velocidad que se merecen las víctimas y sus familiares”.