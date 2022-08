El papel dispara el precio de la vuelta al cole en Huelva

El papel es el nuevo oro, en la bolsa de la vuelta al cole sigue la senda alcista de electricidad, carburantes... No hay cuartel, si antes atacaba un cuerpo microscópico ahora lo hace la inflación para que el ya de por sí agitado regreso a las aulas ponga a las familias contras las cuerdas. Las librerías y papelerías comienzan a recibir las mercancías para los escolares, que vuelven a las clases el próximo 12 de septiembre en el caso de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial.

En el encarecimiento de ese producto está la clave de la subida de los precios a la que habrá que hacer frente. "Ha subido prácticamente todo, hasta un 30% y sobre todo el papel y todo lo plástico, es impresionante", muy por encima del ya elevado casi 11% del IPC de julio. Esto lo explica Sole, que atiende en la papelería Huelva Centro de la calle Puerto. Está rodeada de cajas que acaban de llegar precisamente de material escolar mientras comenta de manera irónica "mira qué divertida es la vuelta al cole".

Ante esta situación, indica que "intentamos mantener los precios o que suban lo menos posible" aunque para ello tengan que reducir sus márgenes de beneficio. Afirma que "ya ha venido gente" a hacer la compras previas, los adelantados a la mayoría, que son los que acuden una vez comenzado el curso con la lista concreta que les pasan del propio centro educativo.

Además de ajustar los precios lo que pueden, en este establecimiento "fomentamos a los productores andaluces y españoles" además del "reciclaje del material, esta es nuestra séptima vuelta al cole y conocemos a los clientes, si veo que piden algo que compraron el año pasado y no lo necesitan, les digo que lo usen hasta que se rompa; prefiero ser honesta y que sigan viniendo así con frecuencia para las pequeñas cosas".

Esta estrategia que apunta Sole será la que adopten muchas familias junto al aprovechamiento de las ofertas, las compras de segunda mano o sacrificar otros gastos ante el inicio del curso. El objetivo es aminorar el impacto en esta mochila de la compra porque a pesar del alza en los precios, un estudio del Observatorio Cetelem concluye que el gasto medio en este apartado se reducirá un 11% respecto al pasado año. Así, se pasaría de un gasto medio de 313 euros a 278 euros en la actualidad, según este análisis.

Frente al IES Pablo Neruda, en la avenida Doctor Rubio está la librería y papelería Lawrence. Cuentan con toda una pared frontal cubierta de mochilas de todos los tamaños y colores. Del 70 al 80% de estos modelos están a 24,95 euros, lo mismo que el pasado año y "más baratas que en las grandes plataformas". Lo dice el dueño de este establecimiento, José Luis, que inmediatamente lo demuestra con una mochila concreta que busca en internet y efectivamente, su precio de compra on line es diez euros más cara que en este pequeño comercio de Huelva.

Nuevo zarpazo al comercio del centro: sólo dos colegios trabajan ya con Los Caminos para los uniformes

Y es que, afirma, "muchos clientes están engañados, las papelerías son increíblemente más baratas", mientras enumera algunas de las promociones que ofrece como cajas de rotuladores a un euro, cinco libretas A-4 pagando cuatro... "Buenos precios para competir con los grandes" aunque coincide en que, de nuevo, "sobre todo el papel ha subido un 30%". Vaticina por tanto una vuelta al cole "más dura", para los clientes y para el comercio del sector porque tendrán "menos beneficios". Con alzas tan drásticas en unos productos tan concretos y fundamentales para un escolar "en el resto de los artículos tengo que dejar el precio".

Alrededor de mayo o junio las papelerías van preparando con los proveedores lo que necesitarán para el curso siguiente. Este año "vamos todos más tarde", según dice José Antonio desde el mostrador de La papelería de José en la calle Bocas. Este comercio abrió hace dos años y "ahora compro el papel por el doble de dinero que cuando empecé", asegura.

Ha aguantado sin subir los precios hasta que "desde hace unos meses me he visto obligado, aunque antes he preferido ganar diez céntimos menos ya en pocas cosas se pueden mantener". Su análisis es que "con el papel ha pasado como con el aceite, que no hay de un día para otro y la gente ha comprado como loca y sigue subiendo".

La gente, los clientes, la comunidad educativa, asume que le afectará la inflación con el inicio de las clases. Es lo que opina concretamente el 68%, según la encuesta que acompaña al análisis de Cetelem. No obstante, el 17% piensa gastar menos en sus compras y algo menos de la mitad prevé pocas diferencias respecto a otros años.

En Tecnidib, papelería técnica en la calle Alfonso XII, han sido previsores y durante junio y julio han recibido el material que compraron entre abril y mayo. Tiene el mostrador atestado de reglas para colocar antes de que llegue la clientela de la vuelta al cole que será, calcula José María, el dueño de esta tienda, "después de la Cinta, el 8 de septiembre". Explica que "el material escolar lo compramos con mucha antelación, incluido el papel y así la subida ha sido sólo del 3 al 4%".

Sin embargo, no sólo de los escolares vive esta tienda porque de papel se tiene que abastecer todo el año para las oficinas y los organismos oficiales a los que también provee. "Ha subido hasta el 30%", otra vez el porcentaje maldito. Por eso, él se asegura las existencias comprando directamente un tráiler, que son 900 cajas con 2.500 folios cada una. Y anuncia, "ya me han dicho que el plástico estará a partir de septiembre un 11% más caro".

La anticipación marca también la campaña escolar de El Corte Inglés, que dio comienzo el 20 de junio, antes incluso del fin del último curso. Permanecerá activa hasta el 30 de septiembre y según afirma la propia compañía mantiene "ofertas similares a las del año pasado". Promociones que van desde 3x2 en equipamientos escolares, 3x2 y 4x3 hasta el 25 de agosto en una selección de artículos de escritura y firma, bonificación del 10% en material escolar y uniformes a canjear hasta el 30 de octubre en compras superiores a 30 euros, un 10% adicional para familias numerosas en moda infantil y uniformes además de una línea especial de financiación a los clientes con la tarjeta de El Corte Inglés.

Los uniformes son otro gasto importante a tener en cuenta y un clásico para esta compra en Huelva es Los Caminos... hasta ahora. Estela regenta este establecimiento en pleno centro de la ciudad y señala que "de los 12 o 13 colegios a los que proveíamos todos los años, para este curso sólo nos han quedado los dos concertados laicos, el Moliére y el Montessori", lamenta la propietaria del establecimiento. En el escaparate se anuncian prendas de algunos colegios con rebajas del 30%, con algunos ya no colaboran y ahora tratan de agotar existencias.

En las etapas no incluidas en el programa de gratuidad, los libros no se encarecerán tanto al ser papel impreso y no manipulado

Lamenta mirando a su alrededor, vacío, que "otros años a estas fechas de agosto no se cabía aquí, que ahora no tenga a nadie...". En definitiva, vive "una vuelta al cole pésima, estamos súper disgustados, hemos ido perdiendo los centros y ahora esos mismos uniformes tienen precios desorbitados, a los que nunca los hemos vendido nosotros con la fábrica de Ayamonte con la que trabajábamos".

"Las tiendas del centro se perderán", augura Estela. Juan Antonio Villadeamigo, presidente de la Asociación Provincial de Librerías de Huelva, se une a este llamamiento y pide que "por favor, que la primera opción sea esa papelería que está luchando cada día. Como no acuda la gente de Huelva morimos, hay que apostar por Huelva porque la empresa que te trae las cosas mientras estás en el sofá no está con las Colombinas, ni con el Recre ni con la Cinta".

Villadeamigo sabe de lo que habla porque tienen además un establecimiento propio, la librería Anabel en Valverde del Camino. "Recuerdo vender el paquete de 500 folios a 3 o 3,5 euros y desde febrero están a 6 o 7 euros". De nuevo el encarecimiento del papel aunque tiene una buena noticia porque el que ha subido es el manipulado, que efectivamente afecta a las papelerías. Otro, el impreso, "ha subido poco o nada, del 0,5 al 0,9%". Es, por ejemplo, el de los libros de texto, que en el caso de las etapas no incluidas en el programa de gratuidad (los de Infantil hasta 5 años y Bachillerato), no deben ver repercutido tanto el coste.

Como representante de la patronal de los libreros plantea que Andalucía será el próximo curso "la única comunidad que no renueva los libros de texto". Tras la aprobación de la ley educativa en vigor, la Lomloe, cada comunidad tenía que desarrollar un porcentaje del curriculum de determinadas asignaturas (60% en el caso andaluz como comunidad sin lengua vernácula). "Otras comunidades se han puesto las pilas, hay que cumplir la ley y nosotros tenemos nuestra programación para renovar cada cuatro años, ¿entonces el curso que viene se renuevan todos? ¿y qué pasará con los alumnos de 2º Bachillerato cuando se examinen de la PEvAU?".

El verano está en tiempo de descuento, llega otra vuelta al cole y de nuevo viene con curvas.