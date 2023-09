Star Wars Jedi: Survivor se actualiza para mejorar su rendimiento en PC y Consolas

El pasado mes de abril se puso a la venta Star Wars Jedi: Survivor, la secuela del aclamado Star Wars Jedi: Fallen Order de Respawn Entertainment y Electronic Arts protagonizada por el joven jedi Cal Kestis entre los Episodios 3 y 4 de la saga Star Wars.

El juego vuelve a ser noticia, esta vez gracias a la llegada del Parche 7, su nueva gran actualización, que añade multitud de mejoras de rendimiento, correcciones de errores y optimizaciones en todas las plataformas en las que está disponible: PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S.

La primera de las novedades se trata de la llegada de NVIDIA DLSS, una tecnología de supermuestreo que mejora el rendimiento en usuarios de PC con tarjetas NVIDIA RTX; así como otras mejoras adicionales de optimización para usuarios de ordenador.

Junto a ella, aunque en este caso para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, Star Wars Jedi: Survivor estrena un modo Rendimiento rediseñado con optimizaciones de la GPU y la CPU, así como la desactivación del Ray Tracing. Todo ello da como resultado que el juego consigue unos sólidos 60 fps en las consolas next-gen de Sony y Microsoft.

Además, el modo Calidad también ha recibido optimizaciones para ayudar a reducir la fluctuación de FPS e introducir otras mejoras visuales; y PlayStation 5 ha añadido compatibilidad con la frecuencia de actualización variable (VRR).

Uptake inicia su campaña de financiación en Kickstarter

La plataforma Kickstarter se ha convertido en una de las vías más populares para que todo tipo de creativos consigan hacer realidad sus proyectos gracias a la participación de fans, que financian colectivamente las obras antes de que se lancen al mercado.

Este es el caso del joven estudio malagueño Black Games y su juego Uptake, una aventura de fantasía y plataformas protagonizada por Kresko, un gecko que cambia de color para intentar ser como los demás.

"Kresko debe vencer sus miedos para poder regresar a casa. Para ello tendrá que superar distintas zonas habitadas por otros reptiles, entendiendo y adaptándose a sus hábitos para realizar una serie de acertijos que le ayudarán a continuar hacia su objetivo", señalan los desarrolladores.

Inspirado por juegos como Little Nightmares y The Last Campfire, Uptake narrará una historia para todos los públicos que narra cómo Kresko comienza a tomar decisiones por sí mismo, adaptándose a la sociedad y aprendiendo a amarse tal como es.

Según sus desarrolladores, el juego se encuentra en un estado avanzado de su desarrollo y esperan que su lanzamiento se produzca en el Verano de 2024. Para ello han iniciado su campaña de crowdfunding en Kickstarter, con la que también esperan poder adaptar el juego a Nintendo Switch, Xbox y PlayStation (además de PC) y localizarlo en más idiomas.