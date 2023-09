Song of Nunu llegará el 1 de noviembre a PC y Nintendo Switch

La distribuidora Riot Forge y el estudio español Tequila Works han anunciado la fecha de lanzamiento de Song of Nunu: A League of Legends Story, el juego de aventuras narrativo basado en el universo de League of Legends, que ahora sabemos que llegará el 1 de noviembre a PC (Steam, GOG y Epic Games Store) y Nintendo Switch. En PlayStation y Xbox se lanzará más adelante.

En Song of Nunu: A League of Legends Story los jugadores se sumergen en un viaje en compañía de los inseparables Nunu y Willump, que tienen que caminar, escalar y deslizarse por Freljord, una misteriosa y gélida región llena de duras ventiscas, feroces lobos, mucho encanto y muchos secretos.

El juego ya está disponible para reserva en tiendas digitales por el precio de 29,99 euros, con el obsequio de un libro digital de ilustraciones.

También existe una Edición Coleccionista Física que incluye el juego en formato digital, un peluche de Willump, un peluche de Poro, el libro de ilustraciones de Song of Nunu, cuatro postales de Freljord, cinco pines esmaltados coleccionables, una ilustración coleccionable y un diorama de una hoguera. Su precio es de 99,99€, es exclusiva de la web de Riot Games y como obsequio ofrecen un peludo gorro de Nunu.