Sólo una de cada cuatro viviendas turísticas está inscrita en el registro

Las plataformas que permiten el alquiler de viviendas para su uso turístico están en entredicho desde hace meses. Y eso que el gran gigante de este negocio, Airbnb, ha eliminado de su oferta 18.000 viviendas en toda Andalucía por no ajustarse a los mínimos de regularización que exige desde el 1 de octubre, en colaboración con la Junta de Andalucía. Internet se ha convertido en el medio ideal para operar sin que se realice ningún tipo de control frente al sector reglado al que se le exigen una serie de condiciones que garanticen servicios de calidad y seguridad al cliente. Esa diferencia es clara en Huelva y deja sobre la mesa unos datos que hablan por sí mismos, al margen de esa falta de un registro que se obvia en el 75% de los casos de las viviendas turísticas. La provincia tiene declarados de forma oficial además 1.345 apartamentos turísticos reglados frente a esas 3.680 viviendas que se ofertan en plataformas de alquiler turístico (Airbnb, Homeaway, Houset y onlyap) a los que el sector suma un 15% (552) que se puede escapar a esas plataformas y que se ofertan a través de otras vías no regladas. Es decir, que la oferta reglada de apartamentos representa únicamente una tercera parte de esas 4.232 viviendas. Pero aún es mas llamativa la relación con la totalidad de la oferta turística de la provincia en la que se incluyen hoteles, hostales y el resto de establecimientos turísticos: en Huelva hay 29.000 plazas registradas y las viviendas turísticas que se ofertan de forma clandestina según la asociación de hoteles tienen 23.276. Dicho de otra forma, la oferta "encubierta" se acerca bastante a la totalidad de las plazas de alojamientos turístico de la provincia.

La norma define qué vivienda puede ser turística

El decreto que integra este tipo de alojamiento en la oferta reglada y facilita su coexistencia con el resto de modalidades preexistentes, como los apartamentos turísticos, entró en vigor en mayo de 2016. Según esta norma, se consideran pisos de alquiler vacacional aquellas que, ubicadas en suelo de uso residencial, se ofrece, mediante precio, el servicio de alojamiento de forma habitual y con fines turísticos. Es decir, con comercialización y promoción a través de los canales de oferta propios de este ámbito, como son las agencias de viaje, empresas mediadoras u organizadoras y medios que incluyen posibilidad de reserva. En Andalucía se pueden destinar a este negocio tanto las viviendas completas, lo que supone que se ceden en su totalidad y su capacidad máxima no puede superar las 15 plazas, o las viviendas por habitaciones, en las que el propietario debe residir en ellas y no puede ofertar más de seis plazas. En ambos casos no pueden superar las cuatro plazas por habitación. Es importante saber que no pueden ser inscritas como viviendas con fines turísticos las que se ceden sin contraprestación económica; los inmuebles alquilados por tiempo superior a dos meses continuados por una misma persona, que están regulados en la Ley de Arrendamientos Urbanos; los alojamientos situados en el medio rural, que también cuentan con su propia regulación, y los conjuntos formados por tres o más viviendas de un mismo titular que estén ubicadas en un mismo edificio, complejo o en edificios contiguos, regulados por la normativa de apartamentos turísticos. Una VPO no podrá destinarse a esta actividad, aunque la norma sí permite la puesta a disposición de alguna habitación con finalidad turística.