El Sindicato Médico de Huelva exige un plan de vacaciones o contingencia a "solo un mes" para el verano

A, prácticamente, un mes del período estival, el Sindicato Médico de Huelva lamenta no tener constancia de plan de vacaciones o contingencia de cara al verano en los centros de salud de la provincia onubense. "A día de hoy ningún sindicato ni la Junta de Personal ha sido convocada para negociar o, al menos informar, del Plan de Vacaciones 2024 en los distritos sanitarios de Huelva", expresan en un comunicado remitido a este diario. En este sentido, recuerdan que "la norma que regula los planes habla de que los mismos tienen que ser negociados" y, sin embargo, "en los últimos años solo se nos informa de un plan impuesto" por la gerencia de los distritos Huelva-Costa y Condado-Campiña.

La central sindical teme que este año vuelva a ocurrir lo de 2023, "cuando nos mezclaron en el plan de contingencia el de vacaciones propiamente dicho -sustitución de los períodos vacacionales- con el refuerzo de Costa". Aun así, prosiguen, "este plan mixto consistió en 'cero' contrataciones de médicos de familia o pediatras", por lo que fue el personal facultativo el que "tuvo que asumir las ausencias de sus compañeros y el refuerzo de las localidades costeras". En este sentido, aseguran que se pasa "de los 15.000 habitantes en invierno a los más de 150.000 en verano de Punta Umbría o de los 1.700 a los más de 60.000 en algunos días de La Antilla".

Una preocupación del sindicato es, precisamente, la falta de contratación, apuntando que "lo único que se ha comunicado es que no habrá contrataciones para sustituciones" porque, según la administración, "no hay médicos", algo que rechaza rotundamente el Sindicato Médico. "Lo que no hay son médicos de familia que quieran trabajar después de más de 11 años de especialización en las condiciones de precariedad, inestabilidad e inseguridad que ofrece el SAS", insisten.

Sobre los centros de salud, cabe recordar que en el pasado verano, solo uno abrió por las tardes de lunes a viernes. El centro de salud de Isla Chica centralizó las urgencias de 15:00 a 20:00 de lunes a viernes durante los meses de julio y agosto, y de lunes a jueves en septiembre. Por tanto, fue el único centro de salud operativo en horario de tarde durante el período estival.

Aquel paciente que tenía una urgencia en verano en Huelva solo tenía la opción de acudir a este centro de salud, el último construido en la ciudad. Adoratrices, Casa del Mar, La Orden, Los Rosales, Molino de la Vega y El Torrejón permanecían abiertos en el horario habitual de mañana, es decir, los días laborables de 8:00 a 15:00. A partir de esta hora, las opciones se reducían, precisamente, a Isla Chica o al Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) de Huelva capital (ubicado en el antiguo Manuel Lois), que abría a partir de las 20:00 de lunes a viernes, mientras que en septiembre lo hacía a partir de las 15:00.