El Sindicato y el Colegio de Médicos apoyan las protestas de Basta Ya

Se trata de un escenario muy parecido al vivido ahora justo hace un año. La Asociación Basta Ya va camino de hacer piña junto al Sindicato Médico y el Colegio de Médicos en sostener unas reivindicaciones que va a llevar a buena parte del colectivo de los facultativos de Atención Primaria, a iniciar una serie de movilizaciones este mismo mes.El primer encuentro con la calle será el próximo día 4 en el que los facultativos se concentrarán a las puertas de los centros de salud a las 12:00, como protesta de las agresiones que se han producido últimamente tanto a nivel andaluz como onubense.

De hecho, esa jornada coincide con dos sucesos acontecidos en el centro de salud de Gibraleón: el primer de ellos hace referencia a unas agresiones verbales acontecidas recientemente en este centro asistencial así como la celebración del juicio acerca de otra agresión de la que fue víctima una médico.Tras este acto de repulsa, los médicos integrados en la Asociación Basta Ya tienen previsto llevar a cabo movilizaciones semanales. Por el momento, lo que tienen decidido es instalar una mesa informativa en la Plaza de las Monjas. El primer día será el 10.

Basta Ya quiere manifestar lo que entiende que es la decepción de este colectivo. Sí reconoce un cambio de actitud en los nuevos responsables de la Sanidad andaluza y “tienen las puertas abiertas y han sido muy receptivos a nuestras propuestas. Lo que pasa es que el acuerdo es en términos cualitativos pero no cuantitativos y se mantienen los criterios economicistas”. Esto quiere decir que para Basta Ya, si no hay inversión en Sanidad difícilmente se podrá solucionar la situación ya que “es algo que se veía venir desde lejos”.La precariedad está llevando a situaciones en las que “se contratan a médicos que no tienen la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria llegándose en algunos casos, hasta el 50% de la plantilla de algunos centros de salud. Las poco atractivas condiciones laborales hacen que los que acaban el MIR opten por irse a otras provincias o incluso a otras zonas del país o el extranjero.

Desde Basta Ya se recuerda que este mismo año, han terminado esta especialidad de Medicina Familiar en Huelva, 16 médicos y solo 6 se han quedado en la provincia. La asociación lamenta que no haya habido esa expansión prometida en el presupuesto sanitario de 1.000 millones de euros para 2019, mientras que los cupos por médico sobrepasan los 1.500 pacientes llegándose en algunos casos, hasta los 1.800 e incluso 2.000 siendo Huelva en este ámbito, de las provincias en peores circunstancias de toda Andalucía. Basta Ya considera que ha llegado el momento en que no solo el colectivo médico sino toda la sociedad reaccione ante una situación que con el tiempo, va a ir empeorando como consecuencia entre otras cosas, del envejecimiento de la población de modo que la asociación afirma tajantemente que “no nos valen las promesas”.