Seth: "Me va a costar tirar hacia adelante la temporada que viene"

"Nos será difícil planificarnos para la temporada que viene". Así lo asegura el jugador del Recreativo de Huelva, Seth Vega, quien entiende que "costará encontrar equipo" después de la temporada para olvidar del club.

A este respecto, el delantero canario ha afirmado en rueda de prensa que está "fastidiado, dado que no esperaba dos descenso en una misma temporada" y ha reconocido que "hemos pasado el problema a los compañeros que vengan el año que viene, pues tienen ante sí el reto de remontar lo que hemos tirado pro la borda".

Aun así, pese al descenso, ha señalado que "seguiremos trabajando para ganar los dos últimos partidos" porque "la liga no ha terminado".

Sobre las críticas de la afición, el atacante se ha mostrado tajante y ha explicado que son "normales" el enfado y la indignación. No podemos quejarnos". En este sentido, "consciente de que he bajado el nivel", ha apuntado que "es complicada la situación porque a nadie le gusta recibir críticas destructivas. Por ello, he dejado de lado un pocos las redes sociales, ya que se han excedido unos límites en los comentarios".

Así, ha asegurado que el jugador del Recreativo "siempre" acepta las críticas, "pero yo bloqueo cuando no quiero ver insultos en mi perfil".

Preguntado sobre qué ha aprendido en la presente temporada, Seth Vega sostiene que uno de sus aprendizajes ha sido en "cómo influye una afición sobre un escudo, en tanto que aquí cuando fallas se nota más que en otros equipos por la gran masa social que hay detrás". Igualmente, "he aprendido en otros temas como en la toma de decisiones extradeportivas o la importancia del descanso".