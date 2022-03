El Consejo será más “flexible” este año con las cofradías de Huelva

Hay tradiciones que cuando se recuperan son como si el corazón volviese a sonreír. Y cuando la costumbre se enmarca en una conversación sobre el Señor y su Madre el que se hincha de felicidad es el alma. La Huelva cofrade está de enhorabuena. Dos años después. Incluso la primavera, que está por llegar, tiene prisa por colorear unas calles que ya derrochan su perfume de azahar. La Cuaresma es una realidad, y la Semana Santa que está por venir, también. Con sus actos previos, cultos, conciertos y ensayos. Y las tertulias, como la de El Aguaó. La tertulia cofrade de Huelva Información volvió a destapar el tarro de las esencias. Lo hizo tras el parón obligado por la pandemia pero regresando por todo lo alto. Los mejores invitados y colaboradores pusieron encima de la mesa la actualidad cofrade de la capital. La conversación estuvo alimentada por una sobremesa cuaresmal con el exquisito gusto del establecimiento Gilda. Además, en un ambiente único e histórico debido a que el nuevo y exclusivo bar se encuentra en la casa de los Litri. La que fuera vivienda unifamiliar de dos plantas, ubicada en el 8 de la calle Rico, y adquirida en 1950 por Miguel Báez Espuny, se ha habilitado para acoger este espacio de restauración que lo hace único en pleno corazón de Huelva.

Huelva Información arrancó así la Tertulia Cofrade El Aguaó, que continuará semanalmente para llevar a los lectores lo que se cuece en las mejores conversaciones de este tiempo cuaresmal, preludio de lo que está por venir. La primera cita reunió al presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, Antonio González; al pregonero de la Semana Santa de Huelva de este año, Jesús Flichi; al hermano mayor de la Hermandad de La Borriquita, Abraham Cruz; al miembro del Consejo y persona al mando de los itinerarios de la Semana Santa, Luis Alburquerque; a la abogada y cofrade, Cinta Ortega; al colaborador de Huelva Información, Eduardo Sugrañes, moderador de la Tertulia; y al director de este periódico, Javier Ronchel. Un cartel de lujo para arrancar este serial que ya es una referencia en la Huelva cofrade.

Javier Ronchel, tras dar la bienvenida a los presentes, hizo entrega de un jarrillo a Jesús Flichi para que éste lo utilice durante su pregón, que tendrá lugar el próximo 3 de abril. Este gesto se enmarca en una tradición de este periódico y que el propio Flichi agradeció y aseguró que "estará conmigo en el atril". Es más, señaló que todos los que pregonan la Semana Santa de Huelva "tenemos el deber de llevarlo. Huelva Información siempre ha estado a la altura de lo que se le ha necesitado". Así, recalcó, "lo usaré con todo el cariño del mundo".

La tertulia tuvo un denominador común, que lo destapó Ronchel apuntando que "esta Semana Santa va a ser muy especial para todos". Dos años sin una estación de penitencia. Sin procesiones. Sin pasos de misterio y palios. Sin nazarenos. Sin todo lo que conlleva la religiosidad popular de las imágenes en la calle. "Soy partidario de que no nos olvidemos nunca de lo que hemos pasado", expresó el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías. Y diferenció una de otra, siendo ambas "muy malas", aunque sobre todo la primera, la de 2020, "porque la pasamos en casa". En cambio, en 2021, los devotos y cofrades pudieron contemplar a las imágenes en veneración y los altares especiales que se realizaron. Un hecho que desembocó en colas en las iglesias para acceder, algo que no ocurría hace muchos años, tal y como recordó González. Y hasta que se ha llegado a este año. "Estábamos todos convencidos de que por fin podíamos tener Semana Santa", algo que defendió en muchos espacios, incluso en la reuniones de la cofradías de Andalucía. Si bien, con los cambios de la pandemia y su evolución de la incidencia hubo momentos en lo que el escenario era gris, pero "ahora vemos las cosas desde otro puntos de vista", explicó González. "Este año salimos. Y el trabajo está hecho", aseguró, al tiempo que reafirmó que "tendremos una Semana Santa magnífica". En este sentido, el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva aseguró que este año "vamos a ser flexibles" -sobre todo en el aspecto de la lluvia- , con el objetivo de que las hermandades puedan hacer su estación de penitencia después de dos años sin poder hacerla, incluso más, si se suman las que no pudieron hacerla en 2019.

Por su parte, Cinta Ortega, señaló que "creo que vamos a poder disfrutar de la Semana Santa. Veo que hay mucha ilusión". El 5 de enero, "cuando vi que la Cabalgata de Reyes no se suspendía, vi que íbamos a tener hermandades en la calle". Si se habla de ilusión hay que mirar al hermano mayor de La Borriquita, hermandad que cumple su 75 aniversario. Y además, "es mi última Semana Santa en mandato. Con muchas ganas de abrir la puerta de San Pedro y ver los nazarenos rojos por el porche".

Otras de las cuestiones tratadas es de qué manera va afectar el coronavirus en las estaciones de penitencia a las cofradías. Uno de los temas estrella, que lleva ya un largo recorrido, es la de los costaleros. Actualmente, con las hermandades haciendo sus ensayos están encima de la mesa las recomendaciones sanitarias. Donde entran en juego las desinfecciones de las parihuelas, así como la no asistencia de un costalero si tiene cualquier tipo de síntoma, o el uso de mascarilla, entre otras cuestiones. Otra cosa será lo que ocurra el día de salida. Las medidas y recomendaciones a tomar saldrán de Sanidad con quien "nos tendremos que reunir para ver las directrices para el día de salida debajo de los pasos". La flexibilidad es hasta tal punto que "si para que se salga hay que ir con los faldones para arriba o sin faldones, se hará", sentenció Antonio González. Por otro lado, Luis Alburquerque apuntó que "hay hermandades que piden montar los cortejos de nazarenos en la calle, debido al Covid".

El Pregón

Sin duda, uno de los temas principales de la primera Tertulia Cofrade El Aguaó de este año fue el pregón. Con la presencia en la mesa del pregonero de la Semana Santa de Huelva, Jesús Flichi, las preguntas fueron obligadas, aunque la primera respuesta fue clara: "Del pregón no voy a contar nada". El secretismo de ese texto en las semanas previas es un aliciente de ese anuncio de la Semana Santa onubense. Aun así, el pregonero desgranó algunas pistas de lo que escucharán los onubenses el próximo Domingo de Pasión. Es un pregón "muy tradicional", en el que se hablará de "cofradías y sentimientos". Y dejó una pista clara: "Todos sabéis mi cuna. Mi fecha de nacimiento coincide con mi ingreso en la Hermandad de La Borriquita". Además, recordó que "conocéis de dónde vengo y mi trayectoria", al tiempo que remarco que "he visto crecer a la Semana Santa de Huelva y eso te va marcando". Otro de los titulares que dejó Flichi es que el pregón tiene una extensión de una hora y diez minutos.

Por otro lado, el pregonero señaló que "es inevitable hacer alusión o referencia" sobre la Covid, pero de la pandemia serán "cinco minutos y después me voy a la calle... y a disfrutar". Asimismo, Flichi contó cómo le comunicó el presidente del Consejo que quería que fuese él quien diera el pregón. Fue en La Rábida, en un acto, y le pidió hablar en privado. Se lo pidió y le dijo "déjate de bromas. Y ya le vi la cara y que era en serio".

Carrera Oficial e itinerarios

En la primera Tertulia Cofrade El Aguaó de este año también se habló de la Carrera Oficial, itinerarios y horas, siendo un primer esbozo de lo que será este año la Semana Santa. El presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Antonio González, confirmó que la Carrera Oficial sigue en su formato largo, y que la quinta, sexta y séptima fila de la Plaza de la Constitución se trasladarán a la zona de la Diputación en dos filas. Por otro lado, los abonados de los palcos recibirán este mes las acreditaciones y "no tiene que pagar nadie nada. Solo los que no pagaron".

Por otro lado, la Legión volverá, con un itinerario que será "prácticamente el mismo", confirmó Alburquerque aunque la cita se adelantará media hora. Asimismo, la jornada del Miércoles Santo "se adelanta 15 minutos", tras una petición del Prendimiento, que quería incluso adelantar más la jornada, expresó Alburquerque.