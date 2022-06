El Satse pide medidas que garanticen la asistencia sanitaria en verano

El Sindicato de Enfermería, Satse, en Huelva ha reclamado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) la adopción de medidas que garantice tanto la asistencia sanitaria a la ciudadanía durante el verano como el derecho de los trabajadores a disfrutar de los permisos y vacaciones que legalmente les corresponden. Satse ha realizado esta petición en un escrito dirigido a la Directora General de Personal del SAS tras constatar las dificultades que están encontrando los centros sanitarios para contratar profesionales, principalmente enfermeras/os, para cubrir el plan de vacaciones.

El Sindicato de Enfermería detalla que el retraso en la publicación de los listados de Bolsa Única del SAS del corte de 2021, conjuntamente con la imposibilidad en la incorporación a esta de nuevos candidatos al encontrarse actualmente cerrada, han provocado el agotamiento de candidatos existentes tanto en Bolsa como en los listados adicionales, como queda en evidencia en las innumerables convocatorias específicas masivas que se están publicando, en concreto en la provincia de Huelva, el Hospital Juan Ramón Jiménez, 150 contratos de Enfermería y 6 de matronas, el Hospital Infanta Elena, 60 contratos de Enfermería y los Distritos Huelva-Costa y Condado-Campiña un total de 46 contratos de Enfermería

Para Satse es contradictorio justificar la provisión de estas plazas en que no hay profesionales disponibles cuando no han publicado ni siquiera los listados con los méritos actualizados de la Bolsa Única de Empleo a 2021, ahora en fase de aporte de documentación con seis meses de retraso, y siguiendo actualmente vigentes los correspondientes al año 2020. A juicio de Satse, es urgente tomar medidas para que estos retrasos no vuelvan a producirse pero también, a corto plazo, para paliar la situación existente este mismo verano pues esta falta de personal no puede menoscabar los derechos de los profesionales que tras estos duros años de pandemia han demostrado su saber estar y han sido el pilar que ha sustentado el SSPA dándolo todo para atender al ciudadano manteniendo la calidad asistencial y ofertando la excelencia en los cuidados en todo momento.

Desde Satse se expone que los profesionales deben mantener la conciliación de la vida familiar, garantizar la salud laboral al mismo tiempo que deben poder disfrutar de sus vacaciones y días de libre disposición a los que tienen derecho todo ello sin que suponga un menoscabo de la atención sanitaria pública que merece la ciudadanía, independientemente de la época del año.

Es por esto que el Sindicato de Enfermería ha solicitado que, además de la medida excepcional que ya se ha aprobado que permitirá ofertar contratos de más de un mes a los candidatos que figuren en los listados adicionales de la Bolsa de Empleo, se vuelvan a enviar desde la Dirección General de Personal del SAS a los distintos centros las Instrucciones para “la cobertura excepcional de jornada”, que ya se aplicaron durante las pasadas navidades, para la aplicación de las Retribuciones por la participación de los Profesionales en la Mejora de la Accesibilidad al Ciudadano.

Se trata, recuerda la organización sindical, de incentivos para los profesionales que voluntariamente realicen asistencia fuera de su horario ordinario o que directamente atienda la actividad completa del profesional cuya ausencia no se ha podido cubrir por falta personas candidatas en la bolsa de contratación del SAS. Satse entiende que puede ser una medida positiva para el mantenimiento de centros y servicios abiertos siempre y cuando, incide el sindicato, que la se garantice la voluntariedad de los profesionales que la realicen. Con estas medidas, subraya el Sindicato de Enfermería “estamos seguros que de esta forma los profesionales nuevamente volverán a demostrar su profesionalidad y al mismo tiempo se mantendrán todos los derechos de los profesionales y se seguirá ofertando calidad asistencial a la ciudadanía”.