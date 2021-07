Satse Huelva denuncia trabas a los nuevos titulados para elegir puestos ofertados

El Sindicato de Enfermería (Satse) en Huelva denunció ayer a través de una nota la situación de los nuevos titulados en el Grado de Enfermería ante las contrataciones de verano. Según Satse, no se les permite elegir entre los distintos puestos ofertados de los centros sanitarios e incluso asegura que han llegado “a amenazarles con expedientes si no aceptan el que más le conviene a la Administración”. A través de una nota, el sindicato apunta al “caos generado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía por el retraso en la aprobación de los planes de verano para los centros sanitarios de la provincia”.

Satse explica que en las últimas semanas se han ido lanzando ofertas de empleo escalonadas desde los distintos hospitales y distritos de Atención Primaria de Huelva. El sindicato explica que son ofertas “dirigidas principalmente a recién graduados que aún no se han inscrito en la Bolsa de Empleo del SAS”. Además, añade que esa demora que achacan a la Consejería en cuanto a la planificación de verano “ha derivado en un abuso de ofertas específicas al margen de la Bolsa de Empleo”.

El Sindicato de Enfermería critica que a los nuevos titulados no se les está permitiendo “elegir entre todos los puertos ofertados”. Además, añade que “ha tenido conocimiento de que se les ha amenazado a los profesionales que no se presenten en los centros con abrirle un expediente disciplinario”. Una circunstancia que Satse tilda de “ilegal” porque no se permite la renuncia “cuando han comunicado por escrito su decisión de no aceptar dicho contrato y sí aceptar otro”.

En definitiva, el Sindicato de Enfermería “pide de manera urgente a la Consejería de Salud y Familias que todas esas enfermeras puedan decidir libremente donde trabajar de cara al verano”. Además, incide en que el personal “tiene derecho a disfrutar de sus vacaciones reglametnarias, sobre todo después de haber sufrido y estar sufriendo toda la presión asistencial debido a la pandemia”.

Precisamente ayer, día 1 de julio, gran parte de estos nuevos titulados comenzaron a trabajar en los centros sanitarios correspondientes.