Satse y FTPS exigen la renovación de los contratos de sanitarios en Huelva que finalizan este mes

Un centenar de profesionales y delegados del Sindicato de Enfermería, Satse, y del Sindicato FTPS en Huelva se han concentrado este martes en el Hospital Juan Ramón Jiménez para exigir el mantenimiento de todos los contratos que finalizan el 31 de octubre de 2021 y la cobertura de las vacantes de larga duración, "imprescindibles todos ellos para el funcionamiento de los centros sanitarios".

En concreto, la protesta convocada por Satse y FTPS, se ha celebrado en la puerta principal del Hospital Juan Ramón Jiménez durante unos 15 minutos.

Según denuncian estos sindicatos, a ocho días hábiles de finalizar el mes, la Consejería de Salud y Familias aún no se ha pronunciado en cuanto al mantenimiento de los contratos que finalizan a 31 de octubre en la Sanidad Pública en Andalucía. Además, el Sindicato de Enfermería y el FTPS advierten que se viene dilatando también la adjudicación de los cientos de vacantes sin cubrir con interinidades que, desde hace un año y medio se han producido en los centros sanitarios de toda Andalucía.

"Ante la incertidumbre generada en miles de profesionales y falta de previsión de Salud", el Sindicato de Enfermería y el sindicato FTPS han decidido "iniciar estas movilizaciones para exigir el mantenimiento de los contratos que finalizan el 31 de octubre 2021, por los contratos de larga duración y para reivindicar la estabilidad en el empleo en el Servicio Andaluz de Salud".

En esta línea, ambos sindicatos recuerdan que llevan meses "demandando a Salud la adjudicación de los cientos de vacantes sin cubrir con interinidades que, desde hace un año y medio se han producido en los centros sanitarios de toda Andalucía". Además, Satse y FTPS apostillan que Andalucía "es de las pocas comunidades autónomas en las que aún no se han renovado los refuerzos de profesionales para hacer frente a la pandemia de Covid-19 y otras necesidades, sembrando la duda entre miles de profesionales que desconocen aún si continuarán trabajando o no a partir del próximo 31 de octubre y que cuando llegue el momento puede que ya no se encuentren disponibles porque hayan sido contratados en otras comunidades".

Para Satse y FTPS, la finalización de los contratos temporales "va a suponer una mayor carga de trabajo para el resto de trabajadores de la sanidad pública y un deterioro de la atención que se ofrece al usuario, máxime en un momento que se inicia la administración de la vacuna de la gripe y el Covid, la puesta en marcha del nuevo plan de Atención Primaria y del más que probable incremento de la demanda cuando empiecen a aparecer las patologías propias generadas en los meses en los que descienden las temperaturas".

Ante esta situación, el Sindicato de Enfermería y el Sindicato FTPS concluyen exigiendo una vez a la Administración "celeridad" en la renovación de los contratos y advirtiendo que "permanecerá vigilante a cualquier deficiencia o dificultad que se produzca en la prestación de los servicios por la falta de personal y cuya responsabilidad no será de los profesionales sino de los responsables de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud por la nefasta gestión que realizan en el sistema sanitario público andaluz".