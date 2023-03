Sanz lamenta el "acoso lamentable" del Gobierno a la presidenta del Puerto de Huelva

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha lamentado este miércoles el "acoso" que "algunos están haciendo" a la candidata a la Alcaldía de Huelva por el PP y presidenta del Puerto, Pilar Miranda, que "lo que ha hecho es transformarlo, de estar alejado de la ciudad, a un puerto que es motor de desarrollo económico" y ha lamentado que este "acoso" es "una muestra de debilidad del PSOE", como "si pensaran que pueden perder las elecciones".

A preguntas de los periodistas antes de intervenir en el Club Cámara Huelva, el consejero ha asegurado que este tema le está generando "perplejidad" porque es "la primera vez" que ve que un Gobierno, "en esta ocasión el de Pedro Sánchez", le pide "a una responsable de una administración pública que no trabaje", en referencia a una carta emitida a la presidenta del Puerto.

"Yo no había visto eso en mi vida. Mire, usted tiene una responsabilidad que es hacer que el puerto funcione y avance, sin embargo, le dicen, no trabaje usted. Por eso, pregunto si les molestaal Gobierno o al PSOE de Huelva que el Puerto de estar alejado de la ciudad durante muchos años hoy sea un gran motor de desarrollo de la misma", ha valorado.

Sanz ha enfatizado que parece que "les molesta que se ha haya hecho una gran gestión", porque ha asegurado que él creía que "los gobiernos se alegraban cuando las cosas se hacían bien", pero en el "Gobierno de Sánchez lo que se pide es que, si las cosas se hacen bien, se dejen de hacer".

"Huelva ha tenido y tiene una gran presidenta del Puerto, y yo espero que eso no le moleste al PSOE, porque lo que es bueno para el puerto es bueno para la ciudad por lo menos hasta ahora. Por tanto, me siento perplejo y quiero mostrar mi respaldo y denunciar el acoso y la mentira, actitudes lamentables y vergonzosas, hacia la presidenta del Puerto de Huelva que lo que ha hecho es transformarlo, de estar alejado de la ciudad a un puerto que es motor de desarrollo económico", ha aseverado.

Asimismo, Sanz ha dicho que él "no se mete" en si el Gobierno de la Nación tiene "ministras candidatas", sino que "lo bueno hay que reconocerlo" y en el Puerto "se ha hecho una brillante gestión", toda vez que ha señalado que todo esto lo ve como "una muestra de debilidad", ya que "es como si a algunos le molestara porque está trabajando por el Puerto de Huelva" como "si pensaran que pueden perder las elecciones".

"Es una muestra de debilidad, y estoy pensando en el PSOE y en el alcalde de Huelva, que parece que tiene miedo a perder las elecciones y que ha llamado a Madrid. Eso no lo he visto en mi vida y me parece una manera muy sucia de trabajar en política. Yo creía, hasta ahora, salvo para el Gobierno de Sánchez, que en las instituciones se trabaja para los ciudadanos y cuando se hacen cosas buenas uno se alegra", ha resaltado.