Sanz ve la compra de hectáreas en Doñana "un hito ambiental" que "blinda" el espacio frente al cambio climático

El anuncio de la compra de los terrenos de una finca para ampliar la superficie del parque nacional de Doñana, por parte de la Junta de Andalucía, ha sido destacado por el consejero andaluz de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, como "el hito ambiental más importante de los últimos 45 años en el parque". Añadiendo que "blinda el espacio frente al cambio climático y la falta de agua".

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Sanz ha señalado que este anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha tenido "una gran acogida y cuenta con apoyo mayoritario". En esta línea, ha remarcado que la compra de los terrenos de una finca para la ampliación del parque en un 14% de la superficie, de la que la mitad es humedal, "va a significar mucho para cuidar y proteger el patrimonio que representa la joya universal que es Doñana desde el punto de vista medioambiental".

"Esta aportación de 7.500 hectáreas, donde la mitad está inundada, va a preparar a Doñana para hacerla más resistente frente a los riesgos que en estos momentos plantea la falta de lluvia", ha apostillado el titular de la Presidencia.

Zona de singularidad climática

Sobre la propuesta del Ejecutivo andaluz a la Unión Europea de que la región sea tratada como zona de "singularidad climática", Sanz ha reseñado que el organismo europeo ha reconocido a Andalucía como "la región más vulnerable" desde el punto de vista del cambio climático.

"Llevamos cinco años de sequía, y esa vulnerabilidad no solo afecta al consumo de agua, sino a toda la actividad económica", ha lamentado el consejero, recordando que "Andalucía es la primera potencia agrícola que exporta al mundo los mejores productos, y la falta de agua pone en peligro esa actividad y muchísimos empleos si no se toman medidas". Esta propuesta de "zona singular", ha explicado, "viene a pedir a la UE que se reconsideren fondos europeos que podamos dedicar a la lucha contra la sequía, a obras hidráulicas. "Andalucía tiene una necesidad y Europa tiene que ser sensible a ello", ha concluido.