Sanz avisa que cualquier acuerdo pasa por los agricultores de Doñana y que "no los van a traicionar"

Doñana ha sido uno de los temas que el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha abordado este lunes que desde la Junta de Andalucía, "no vamos a traicionar a los agricultores" afectados por la regularización de regadíos en la Corona Norte de Doñana y ha incidido en que cualquier acuerdo que se alcance "debe se contar con ellos".

Sanz ha precisado que el próximo miércoles se retoman las reuniones del grupo de trabajo conformado por Junta y Gobierno para buscar soluciones a Doñana, en la que únicamente participarán representantes de ambas administraciones, y ha trasladado su "optimismo" del Gobierno andaluz de que "finalmente y en el plazo que nos hemos dado se logre un acuerdo".

"En este momento lo que tenemos es un acuerdo para dialogar; creo que está siendo productivo el diálogo, creo que hemos estamos recibiendo sugerencias y propuestas por parte de todos los colectivos", ha señalado, recordando que se han reunido ya todos los alcaldes de los municipios de la Corona Norte, Rociana del Condado, Bonares, Lucena del Puerto, Almonte y Moguer; con los sectores económicos, con los agrícolas y también con los medioambientales.

Tras esto, ha explicado "nos hemos dado un plazo en para recibir propuestas para establecer un marco operativo hacia dos estrategias muy destacadas: Un plan de desarrollo social y económico de la provincia de Huelva y buscar soluciones para los agricultores". "Nosotros estamos trabajando por alcanzar un acuerdo, pero en ese acuerdo tiene que estar integrado los agricultores, si no es así y no se aportan soluciones para ello no estaremos dispuestos al acuerdo no vamos a traicionar, en ningún caso, a los agricultores de Huelva, siempre vamos a estar con ellos de Huelva siempre vamos a estar con ellos y con su actividad", ha remarcado.

Sanz ha considerado que el diálogo actual es "muy importante" y se ha mostrado convencido de "poder encauzar una estrategia de impulso y una potenciación de lo que significa la economía de Huelva y el apoyo a sus sectores productivos, entre ellos, los agricultores". Ha recordado que la proposición de Ley de mejora de la ordenación de regadíos de la Corona Norte de Doñana "no se ha retirado, la tenemos aparcada, en pausa hasta ver el resultado de estas reuniones y por lo tanto confío en que también los agricultores se sientan integrados dentro de un acuerdo final que, si bien no es nada fácil, trabajamos con mucha voluntad para lograrlo".