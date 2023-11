El cuartel de Santa Fe de Huelva se mantiene como opción para el Museo José Caballero

El edificio del antiguo cuartel del Paseo Santa Fe de Huelva se mantiene como primera opción para albergar el Museo José Caballero. Así lo indicó la alcaldesa de la capital onubense, Pilar Miranda, que señaló que habrá que valorar si las instalaciones son suficientes para albergar todas las piezas de la colección de arte.

La alcaldesa comentó que esta edificación "es uno de los sitios que se bajara". Señaló que "evidentemente el clima de Madrid no tiene nada que ver con el de Huelva, el de Huelva es mucho más húmedo, y hay que poner una serie de mecanismos en marcha para proteger el material, tenemos que ver si el espacio cumpliría los requisitos, se va a estudiar. Se va a ver primero ahí y, si no, en otro sitio, pero la idea es traerlo porque es un material con el que me quedé impresionada, absolutamente impresionada gratamente".

Miranda incidió en que la primera opción para el Museo José Caballero es el antiguo cuartel, "el primer sitio que vamos a mirar es el edificio del Paseo Santa Fe, si en ese sitio no puede ser, pues ya veremos otro, pero el primer sitio, para ser realistas, es ese, aunque lo tenemos que evaluar con técnicos, porque es un espacio muy grande con mucho techo y tenemos que ver si cumple los requisitos y si cabe la obra, porque la obra es enorme".

La alcaldesa de Huelva acompañada por los concejales de Cultura, Nacho Molina; Turismo, Pastora Giménez, y de Presidencia, Alfonso Castro, mantuvo un encuentro en Madrid con representantes de la Fundación Caballero-Thomas de Carranza para fijar las bases del acuerdo que permita que los fondos de valor incalculable se expongan de manera permanente en Huelva.

Se trata de alrededor de un millar de obras originales de diferente tamaño del artista. Aparte, José Caballero tuvo una estrecha relación con algunas de los más destacados literatos de la época como Federico García Lorca, Rafael Alberti o Pablo Neruda, así como pintores y cineastas y su colección cuenta con manuscritos de Federico García Lorca, Picasso, Buñuel, a lo que se unen cartas personales de Neruda, Lorca o Alberti, fotografías con todos ellos o colaboraciones conjuntas como ilustrador de algunas publicaciones. También incluye su colección obras de Miró, Picasso y Chillida.

Miranda aseguró que "me quedé alucinada" con la colección de José Caballero. Indicó que "estamos trabajando para traerla para Huelva, para cumplir su sueño y la de su familia y me parece que va a ser una oportunidad maravillosa".

Desde la Fundación Caballero-Thomas de Carranza ya se manifestó en 2018, tras acabar de renovar su patronato, su disposición a cerrar un acuerdo institucional por el que la obra del artista onubense se quedara definitivamente en Huelva, su ciudad natal, en un centro dedicado a su figura, como uno de los grandes vanguardistas del siglo XX. En junio de ese mismo año hubo un primer encuentro entre el Ayuntamiento de Huelva y la Fundación Caballero-Thomas de Carranza en el que quedó de manifiesto la voluntad del Gobierno municipal de contar en la ciudad con ese legado, para lo que se puso a disposición de la Fundación para trabajar de forma coordinada en el objetivo común de lograr pronto un espacio para albergar su obra.

El actual equipo de Gobierno municipal ha retomado los contactos iniciados con el anterior equipo de Gobierno con la fundación con el objetivo de que Huelva cuente con el Museo José Caballero.