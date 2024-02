La onubense Sandra Carrasco desembarca en Nueva york para homenajear a Paco de Lucía

Un homenaje a la figura de Paco de Lucía y a la herencia musical de la guitarra española llevará a la cantaora onubense Sandra Carrasco a Estados Unidos en el próximo mes de marzo para tomar parte en la 23 edición de Flamenco Festival Nueva York, que reunirá a 230 participantes en un merecido homenaje al guitarrista cuando se cumplen diez años de su muerte. Esta cita ineludible tendrá lugar del 1 al 17 de marzo con la guitarra española como protagonista, también, a través de la conmemoración del IV centenario del fallecimiento del músico y poeta español Vicente Espinel, sacerdote, escritor y músico español del Siglo de Oro al que se le atribuye haber añadido la quinta cuerda a la guitarra española tal y como hoy la conocemos.

Carrasco llevará hasta la Gran Manzana los ecos del cantaor sevillano Pepe Marchena. Y es que la cantaora debutará con el joven guitarrista David de Arahal en el espectáculo Recordando a Marchena, ofreciendo una mirada actual al cante tradicional, el 15 de marzo en Le Poisson Rouge; una propuesta que llega a Flamenco Festival Nueva York de la mano de la Fundación SGAE y FlamencoEñe.

Nombres como Tomatito, Rafael Riqueni, Alejandro Hurtado, Raúl Cantizano, Rycardo Moreno, Antonia Jiménez, Olga Pericet, María José Llergo, David de Arahal, Manuel Liñán, Paula Comitre, Alfonso Losa, Israel Fernández, Inma La Carbonera y Los Voluble, entre otros, escriben con letra de oro la divulgación del flamenco que el festival ofrece. Lo mejor del baile, el toque y el cante flamenco para conquistar a un público ávido de emoción que será testigo de múltiples momentos únicos e irrepetibles en esta edición, que reunirá propuestas creadas ex profeso para celebrar la música y ensalzar el talento, la capacidad de innovación y la contribución a la misma de Paco de Lucía.

Con todo, se espera que la asistencia a esta cita flamenca, que se ha hecho imprescindible en el calendario norteamericano y que The New York Times describe como “uno de los principales eventos de danza de la ciudad”, supere las 37.400 personas (20.600 en Nueva York y 16.800 entre el resto de ciudades), y que podrán disfrutar de las 19 compañías programadas en esta 23 edición, que contempla 44 funciones en 21 espacios de Nueva York, Miami, Boston, Chicago y Washington DC; emplazamientos escénicos de la talla del New York City Center, Town Hall, The Public Theatre o Jazz at Lincoln Center, Kauffman Music Center/Merkin Concert Hall o Berklee Theatre, por citar algunos ejemplos de Nueva York. Las entradas y toda la información para estas citas están disponibles en la página web del Festival.

Como señala Miguel Marín, director de Flamenco Festival, esta “es una edición muy especial, porque se dedica a la gran embajadora de la cultura de nuestro país, la guitarra española, y al genio Paco de Lucía. Para reflejar la riqueza del maestro hemos querido contar con artistas de distintas generaciones y estilos y les hemos pedido que durante sus actuaciones le hagan su homenaje personal”.

En paralelo se desarrollarán eventos que enriquecerán la experiencia del Festival, como el homenaje a Vicente Espinel en el Instituto Cervantes, el simposio sobre Paco de Lucía organizado por la Foundation for Iberian Music en el Graduate Center de la Universidad de Nueva York, el estreno mundial de Transmissions en el KJCIC de la Universidad de Nueva York, la cajonada en Washington Square o la interpretación de Amarguras ante el cuadro Los Nazarenos, que ofrecerá Rafael Riqueni en la galería de la Hispanic Society of America, espacio donde también podrá disfrutarse de la interpretación de La Valenciana, por la bailarina Estela Alonso, del Ballet Nacional de España ante Valencia. Las grupas.

Flamenco Festival es una muestra de divulgación de las artes escénicas españolas y gran altavoz internacional del flamenco, que ha ofrecido hasta la fecha más de 1.350 representaciones junto a 169 compañías en 101 ciudades y 161 espacios de todo el mundo. Las entradas y toda la información sobre Flamenco Festival Nueva York 2024 están disponibles en flamencofestival.org.