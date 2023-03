El presidente Sánchez respalda la candidatura de Gabriel Cruz en un acto multitudinario en Huelva

Una manera de rosas y puños. Centenares de simpatizantes y militantes socialistas han abarrotado este sábado el auditorio del edificio Jacobo del Barco de la Universidad de Huelva para asistir a la clausura de la Convención municipal del Partido Socialista (PSOE-A) a la que ha asistido el presidente del Gobierno Pedro Sánchez acompañado por una amplia representación del socialismo onubense y andaluz.

Bajo el lema La Fuerza de la Gente, ciudades y pueblos para vivir, el presidente ha elogiado la gestión del alcalde Gabriel Cruz, como un ejemplo de "municipalismo" en tiempos de "ruidos y descalificaciones". Una proclama que ha sido ampliamente aplaudida por el graderío, y que supone el respaldo definitivo del Gobierno a la candidatura de Cruz a las elecciones municipales del próximo mes de mayo.

En el acto, que ha comenzado pasadas las 12:30 del mediodía, han intervenido, además del propio presidente, la secretaria general del PSOE de Huelva y presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz.

"Huelva en el mapa de oportunidades"

Ha sido la propia Limón quien ha reconocido que este nuevo socialismo, heredero de sus raíces municipalistas, ha venido a poner a "Huelva en el mapa", escuchando día a día "aquello que necesitan sus vecinos y vecinas".

La socialista ha puesto en valor los esfuerzos del Gobierno de España por "traer los mejores fondos e inversiones de los últimos tiempos a Huelva" unos fondos que permitirán abordar la problemática del desdoble del Túnel de San Silvestre, la mejora de la línea Huelva-Zafra así como el impulso definitivo para el tren de Alta Velocidad en Huelva.

La alcaldesa de San Bartolomé ha explicado la importancia de unas elecciones en la que los socialistas "van a dejarse la piel" por no renunciar "a una sanidad ni a una educación pública de calidad, donde no se cierren urgencias y por un sistema donde no se pierdan más pediatras de las zonas rurales".

Un sistema y una lucha de la que el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha dicho sentirse "especialmente orgulloso" y por la que peleará el próximo 28M. "Hace cuatro años nos encontramos un Ayuntamiento arruinado, con un endeudamiento de más de 450 millones de euros y un periodo medio de pago de más de 700 días", ha detallado el primer edil ante la mirada atónita del presidente Sánchez.

Un panorama que han logrado sacar adelante, en cuatro años, con políticas municipales eficaces y que miran por los trabajadores y trabajadoras así como por la ciudadanía. "Cuatro años después de una mayoría absoluta, el Ayuntamiento paga en 21 días, está en el 106% de endeudamiento, dentro de los límites de la ley y los trabajadores han recuperado su poder adquisitivo. Este es el modelo en el que queremos continuar los próximos años".

Cruz ha recalcado el momento crucial que atraviesa la ciudad "estamos en un momento fundamental, con una transformación sin precedentes donde buscamos y miramos hacia adelante, convencidos de nuestras posibilidades" para la cual "necesitamos al Gobierno de España para desarrollar una industria limpia y moderna" ante la negativa de la Junta a financiar ningún proyecto en la ciudad.

"Apuesta por la inmensa potencialidad de la industria de Huelva"

De la viabilidad de dicho cambio, ha confirmado el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "Huelva puede contar con el apoyo del Gobierno". Además del modelo de defensa de lo público, ha dicho Sánchez, Huelva contará con todos los esfuerzos por potenciar su "inmensa potencialidad de la industria aeronáutica para convertir centros aeroespaciales en referencia para todo el país". No podemos olvidar, ha explicado Sánchez, que "el lanzamiento de un cohete va a abrir las puertas a los microsatelites, algo histórico"

El presidente ha hecho referencia al gran cambio que hemos sufrido en los últimos años gracias al trabajo no solo del Gobierno si no de todos los Gobiernos socialistas de los Ayuntamientos. "Venimos de décadas nefastas, de la respuesta neoliberal del PP, recuerdo en las calles manifestándose a los estudiantes por una ley que segregaba, de los sanitarios en las mareas blancas, del éxodo silencioso de científicos". Todo eso ha cambiado. "De esa España venimos y es la que estamos revirtiendo", ha explicado. "Por eso defender lo que piensas significa apostar por la vivienda pública, el transporte público y por la inmensa potencialidad de la industria aeronáutica. Por eso el próximo 28M o se apuesta por esa mayoría o se apuesta por los privilegios de una minoría".

Modelos de Ciudad a debate

Los jornada ha dado comienzo a las 9:00 con el coloquio y posterior mesa redonda sobre modelos y dinámicas de ciudad, un eje el del municipalismo al que el socialismo ha dedicado tradicionalmente buena parte de su programa y que el propio Juan Espadas ha calificado como el "motor del socialismo andaluz".

Los foros se han desarrollado en torno a la figura de las áreas metropolitanas, el mundo rural y aspectos esenciales sobre los que debe versar cualquier estrategia a futuro: los espacios sostenibles desde el punto de vista medioambiental y la calidad de vida para las personas que los habitan.

Esa ha sido la gran conclusión a la que han llegado los ponentes sobre la línea a la que deben ir dirigidas las políticas municipales de los gobiernos socialistas. Unos gobiernos "que están dispuestos a ganar "con confianza y fe ciega" en los equipos que este 28M "darán batalla" a las derechas andaluzas.