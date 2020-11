Salud dispone en Huelva de un centro de evacuación de residencias de mayores con casos de Covid-19

La Delegación Territorial de Salud y Familias dispone de un centro de evacuación de residencias de mayores y de personas con discapacidad afectadas por casos de Covid-19. El dispositivo, considerado como un centro de cuidados intermedios que permite ampliar los recursos asistenciales a pacientes con coronavirus y dar apoyo a la labor que se realiza en hospitales y centros de salud, depende funcionalmente del Hospital Juan Ramón Jiménez y se encuentra en las instalaciones de la asociación Frater, en la capital onubense.

Su función es prestar apoyo asistencial a aquellas residencias que presenten dificultades estructurales para organizar adecuadamente los aislamientos ante la aparición de casos, en las que exista falta de personal o cuando se produzcan situaciones clínicas que puedan mejorarse evacuando a los residentes.

Para este dispositivo se ha contratado personal sanitario, administrativo, de servicios y seguridad y se ha procedido a su dotación y equipamiento con el material clínico, aparataje electromédico e infraestructura informática necesaria para su entrada en funcionamiento cuando sea activado como un centro medicalizado 24 horas.

El centro dispone de 25 habitaciones individuales con posibilidad de doblar la cifra y aumentar hasta 50 el número de camas si la situación así lo requiriera.

La delegada territorial de Salud y Familias, Manuela Caro, agradece a la asociación Frater que haya puesto a disposición de la Junta sus instalaciones de forma gratuita y totalmente desinteresada, “lo que da muestras de su enorme solidaridad, más aún en una etapa tan complicada como la actual. Gracias a ello sumamos a la lucha contra el coronavirus un nuevo recurso asistencial con el que hasta ahora no contábamos en la provincia”.

La delegada del Gobierno andaluz en Huelva, Bella Verano, señaló que “ hay residencias en la provincia de Huelva que es muy complicado sectorizarlas, separar los positivos de los negativos porque la infraestructura no lo permite y tenemos ese centro de evacuación para posibles necesidades”.

Respecto al brote en la residencia de mayores de Aracena, apuntó que “se ha medicalizado, tiene servicio médico las 24 horas y todos los recursos sanitarios. La decisión sanitaria ha sido no sacar a nadie de la residencia, están bien sectorizados”. No obstante, “tenemos esa residencia Frater por si los sanitarios consideran conveniente sacar a los positivos o a los negativos”.

En cuanto a la residencia de Gibraleón, comentó que tampoco se han sacado a los usuarios por decisión de los profesionales sanitarios. Nosotros no entramos ni salimos en las decisiones de los epidemiólogos, ellos son los que valoran y deciden si hay que mover o no a las personas. Tanto en una residencia como en la otra han entendido que no es necesario la evacuación y no se ha hecho”.

Por otra parte, la delegada del Gobierno andaluz en Huelva indicó que por el momento el número de camas hospitalarias son suficientes en la provincia onubense, “hay todavía un porcentaje muy bajo de ocupación de camas en la UCI y ahora hay disponibilidad”. Explicó que el Plan 4.500 “establece medidas por si hay que plantear habilitar camas fuera de los hospitales pero en la provincia de Huelva no será necesario”, recordó que “en los planes anteriores, en la primera oleada, no fue necesario esa disponibilidad de camas fuera de los centros hospitalarios”.

El Plan 4.500 establece que en Huelva se pasaría de 907 camas convencionales y 53 de UCI a 1.013 camas convencionales y 107 de UCI, pero con el 4,3% de hospitalizaciones que hay en la actualidad en la provincia se contabilizarían 193 hospitalizaciones de las que 29 pacientes estarían en la UCI por lo que no sería necesaria la implementación de recursos asistenciales adicionales.

Bella Verano manifestó que “los datos en la provincia de Huelva siempre han sido mejores que en otras provincias pero estamos teniendo una evolución rápida y en los últimos catorce días se han registrado 2.415 positivos”, por ello hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y que se cumplan las medidas.

Reconoció que el confinamiento domiciliario “sí está encima de la mesa pero el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, no tiene la intención todavía de llevarlo a cabo pero se plantea todos los escenarios posibles”, a lo que añadió que “el presidente quiere esperar al 9 de noviembre para ver si las medidas que se han puesto (cierre perimetral de Andalucía, de algunas provincias y distritos sanitarios) tienen efectividad y van bajando las cifras, si no se tendrán que tomar decisiones más restrictivas”.