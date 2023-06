'Las tres fronteras' lleva a la Sala de la Provincia el mejor fotoperiodismo sobre el conflicto de Malí, Níger y Burkina

La Sala de Provincia, espacio expositivo de la Diputación de Huelva, acoge desde hoy la exposición Las tres fronteras, del fotógrafo Juan Luis Rod y el periodista José Naranjo. La muestra, que ha sido inaugurada por la diputada provincial Bella Canales y por Juan Luis Rod, es el resultado del viaje que los autores realizaron entre 2019 y 2021 al centro de Malí, el norte de Burkina Faso y el oeste de Níger para tratar de contar de primera mano el conflicto del Sahel occidental, uno de los más duros y complejos de África, que ha provocado, en los últimos diez años, unos 30.000 muertos y un auténtico éxodo de cuatro millones de personas.

Comisionada por Juan Sande, la exposición consta de 65 fotografías acompañadas de textos explicativos y dos piezas audiovisuales, que sumergen al público en las causas y las consecuencias de una guerra que está lejos de haber acabado.

El Sahel es una región de extrema pobreza y vulnerabilidad que sufre con severidad el impacto del cambio climático. En este difícil contexto, distintos grupos yihadistas han logrado echar raíces sobre todo en las zonas rurales y plantar cara a Estados que no han sido capaces de frenar el avance de los radicales. La insurgencia comenzó en enero de 2012 en el norte de Malí, pero hoy se extiende por dos terceras partes de este país, ha entrado de lleno en Burkina Faso y en el oeste de Níger y amenaza con alcanzar a Togo, Benín y Costa de Marfil, donde ya se han producido los primeros incidentes graves.

Esta exposición pretende mostrar el impacto de un conflicto que no suele ocupar las primeras páginas de los periódicos a través de las vidas de los desplazados y refugiados en las localidades burkinesas de Dori y Barsalogho, de las escuelas improvisadas para los niños que huyeron de sus casas y la desaparición del turismo en las ciudades malienses de Sevaré y Mopti, de los estigmatizados pastores de la etnia peul o de los esfuerzos por recuperar la confianza de las comunidades en los pueblos nigerinos de Abala, Takasasam o Inizdan, en la región de Tillabéri.

La exposición Las tres fronteras puede visitarse en la Sala de la Provincia del 1 al 24 de junio de 2023, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas de lunes a viernes, y de 10:00 a 14:00 horas los sábados.

Sobre los autores

José Naranjo es periodista freelance. Desde el año 2011 reside en Senegal. Es colaborador habitual del periódico El País, la revista Mundo Negro, Canarias Radio y la Radio Televisión Canaria. De 2022 a 2022 ha realizado un seguimiento sobre el terreno de la guerra de Mali; las epidemias de Ébola en Guinea, Sierra Leona, Liberia y la República Democrática del Congo; el conflicto de Boko Haram en Chad, Níger y Nigeria; la guerra en el Sahel; las ruta de la emigración africana; la transición política en Gambia: golpes de Estado en Malí, Guinea-Bisáu y Guinera-Conakri; y la epidemia el covid-19 en África, entre otros temas.

Es autor de los libros ‘Cayucos’ (Editorial Debate, 2006), ‘Los Invisibles de Kolda’ (Editorial Península, 2009), y ‘El río que desafía al desierto’ (Editorial Azulia, 2019). Ha recibido el Premio Solidario Memorial Joan Gomis 2021 por su trayectoria periodística, el Premio Padre Arrupe a los Derechos Humanos 2021 en categoría Periodismo y el Premio Canarias de Comunicación 2016, entre otros muchos, además de la Medalla al Mérito Civil concedida por el Gobierno español en 2019 por su labor de divulgación en el continente africano.

José Luis Rod es diplomado en Lengua Extranjera por la Universidad de Sevilla, Experto universitario en Fotografía Aplicada por la Universidad Miguel Hernández de Elche, curso de Fotografía Profesional EFTI (Madrid), postgrado en Fotoperiodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ganador del Concurso Internacional de Derechos Humanos 10/12/48. Ha participado en numerosas exposiciones nacionales e internacionales (Italia, Chle, Brasil, Portugal, Níger, España…) y ha publicado varios lonros de fotografía con otros colectivos.

Ha trabajado como fotógrafo para El Periódico y publicado su trabajo para medios como Equal Times, The Guardian, Planeta Futura, El Salto Diario y, actualmente, es colaborador habitual de El País. Ha trabajado para ONGs como Médicos del Mundo, Agence Français de Dèveloppement, Ayuda en Acción, Alianza por la Solidaridad y Madre Coraje, entre otras, y en países como Uganda, Mozambique, Burkina Fasso, Mali, Túnez, Brasil y Perú, entre otros. Es cofundador de la Escuela de Fotografía SUMERGEte, donde compagina su labor como coordinador y profesor con su proyectos personales. También es cofundador del colectivo WE ARE PHOTOS.