Rafael Sánchez Rufo (Sumar) : "Hay que luchar contra el olvido de Huelva en las instituciones"

Territorio clave para el futuro del país. La artimética electoral ha puesto sus ojos en Huelva, como una de las provincias en las que se va a decidir el porvenir del voto útil y por tanto la posibilidad de pactos en el fuego cruzado del bipartidismo. Evitar el aterrizaje de un Gobierno que implosione derechos civiles conquistados es el objetivo de Sumar, un proyecto que auna fuerzas progresistas, feministas y ecologistas y que para Huelva lideran Rafael Sánchez Rufo y David F. Calderón.

-¿Qué puede hacer Sumar por Huelva si finalmente logra llevar un escaño a Madrid?

-En este país existen importantes desequilibrios territoriales y Huelva es una de las provincias que más lo sufre. Las medidas que Sumar quiere implementar para mejorar las condiciones de trabajo, la apuesta por la sanidad pública mejorando la red de atención primaria o dedicar el 7% del PIB a la educación pública contribuyen decididamente a menguar estos desequilibrios. Hay que luchar contra el olvido de Huelva en las instituciones, implicarse en reducir el déficit de las infraestructuras necesarias para mejorar los servicios público y garantizar más derechos a las personas en la provincia, este déficit ha dejado a Huelva en una posición marginal y eso es lo que defenderé desde el Congreso de los Diputados.

-Una de las principales preocupaciones de los onubenses es el paro y la precarización del empleo. Contamos con los sueldos más bajos de toda Europa y estamos reproduciendo condiciones laborales que afectan a todos los ámbitos de la vida, ¿qué propone Sumar para que la clase trabajadora de Huelva disfrute de condiciones laborales dignas?

-Tenemos una medida que va mejorar la vida de la gente de manera inmediata, cualquier persona podrá salir una hora antes de trabajar con la reducción de la jornada laboral que planteamos y es algo cuyos efectos podremos ver desde el próximo año si Yolanda Díaz es presidenta del Gobierno y todo ello sin reducir el sueldo a los onubenses, es algo totalmente efectivo para la conciliación laboral y personal, tiempo para la vida. Hay dos sectores muy concretos y con mucha incidencia en Huelva que sufren la precariedad y jornadas interminables, como son la agricultura y el turismo y donde llevamos medidas específicas para hacer la vida más fácil a los trabajadores.

-Quienes más sufren estas cuestiones son, precisamente la gente joven. Para ellos habéis propuesto una "herencia universal" de 20.000 euros al cumplir los 23 años. ¿No sería más lógico invertir ese dinero en formación pública de calidad, programas de empleo o vivienda accesible?

-Es que no son medidas incompatibles, junto a la herencia universal planteamos el incremento de la formación profesional, un plan para mejorar la financiación de las universidades, la puesta en marcha de un plan vivienda donde los jóvenes tendrán una especial prevalencia. No podemos permitirnos una generación perdida y la herencia universal es una medida importante pero no la única para conseguirlo. De hecho, la herencia universal se financiaría directamente con un impuesto a las grandes fortunas, no tiene implicaciones directas en el actual sistema fiscal. La herencia Universal es importante porque no es una inyección económica sin más para los jóvenes, está acompañado de un itinerario formativo o laboral durante tres años de acompañamiento de la administración que garantiza que el dinero está bien empleado para el futuro de estos jóvenes. Ya venimos trabajando en ello, la pasada legislatura ha sido récord en aumento de las becas para estudios.

-Continuando con el tema de la vivienda, en los últimos años han aumentado considerablemente el alquiler y es casi imposible acceder a la primera vivienda. A su vez, crece día a día el número de casas vacías en Huelva. ¿Qué solución puede darse a un problema que va en aumento y que otros partidos están utilizando para generar alarma social con la cuestión okupa?

-Como comenta, el problema fundamental no son las okupaciones, los tribunales ya protegen el derecho a la propiedad. El "problema okupa" no es más que un globo sonda lanzado por la derecha para generar miedo y mientras, tenemos miles de viviendas vacías en las ciudades mientras otros miles de personas no pueden acceder a ellas. La solución es comenzar a implementar la Ley de la Vivienda, limitar los precios del alquiler, obligar a fondos buitres y usureros del mercado inmobiliario a poner en el mercado las viviendas con las que están especulando y también proponemos aumentar el parque público de viviendas en dos millones durante los próximos dos años.

-Otro de los grandes problemas de las familias onubenses es el crecimiento de la pobreza energética. En los últimos dos años, el dato de familias vulnerables y vulnerables severas ha subido casi un 40% y el parque de viviendas necesita una importante rehabilitación energética especialmente en los barrios con menor renta, ¿qué soluciones aportará Sumar para erradicar esta lacra social?

-Sumar propone ayudar a las familias para adaptar las viviendas a las nuevas realidades climáticas que estamos viviendo lo que ya abarataría la factura energética, algo que ya hemos hecho, por cierto, con la excepción ibérica, lo que Feijóo llamó el "timo ibérico" ha hecho que hoy el precio de la energía sea de los más baratos de Europa y que desde el resto de la Unión Europea se planteen copiar nuestra medida. Sumar plantea también el acceso garantizado a los suministros básicos de agua, energía y calefacción a todos los hogares. Se impedirá el corte de estos suministros a las familias y personas en situación de vulnerabilidad. Se implantará un nuevo sistema tarifario para el consumidor doméstico que sea progresivo en relación con el consumo, incluyendo las características de la unidad familiar. En especial, se establecerá una tarificación social que asegure el acceso a un consumo mínimo vital de agua y energía (gas y electricidad). También se facilitará el cambio a sistemas de climatización y agua caliente con energías renovables, así como la rehabilitación energética de viviendas para reducir las necesidades de suministro y se reformará el bono social eléctrico y térmico para que la solicitud y la renovación sean automáticas.

-Por último, ¿qué plantea Sumar para reconstruir la hucha de las pensiones a la vez que recorta la brecha de género?

-En el tema de las pensiones Yolanda Díaz viene con los deberes hechos, este año hemos subido un 8,5% las pensiones, con la subida del 0,25% que puso Rajoy y a la que el PP quiere volver hubiera costado más de 30 años llevar a cabo esta subida. La hucha de las pensiones que esquilmó el PP ya se está empezando a reconstruir y lo mejor de todo es que se ha hecho con acuerdo social y dentro del marco del Pacto de Toledo, las pensiones ya están garantizadas por ley con un incremento anual tomando como referencia el IPC. Pero eso ha sido un primer paso, no queremos quedarnos ahí, si convertimos a Yolanda Díaz en la primera presidenta de España vamos a incrementar las pensiones mínimas y no contributivas, y queremos aumentarlas hasta el Salario Mínimo Interprofesional que ahora está en 1.080 euros. También planteamos aumentar las pensiones de viudedad en el caso de que sea el único ingreso que la persona beneficiaria percibe y esto afecta principalmente a las mujeres, esto es reducir la brecha de género.