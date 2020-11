SATSE inicia acciones legales contra el SAS por el retraso en la actualización de la Bolsa de Empleo temporal

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Andalucía ha interpuesto un recurso contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por el incumplimiento de los plazos del pacto de la Bolsa de Empleo que, a día de hoy, sigue contratando con los méritos a 2018. SATSE denuncia el incumplimiento de los plazos legales para publicar las listas actualizadas y advierte de los perjuicios que conlleva esta demora para profesionales y usuarios de la Sanidad Pública andaluza.

En concreto, la organización sindical recuerda a la Administración sanitaria que está incumpliendo su propia normativa ya que el Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad sobre sistema de selección de personal estatutario temporal para puestos básicos en el SAS recoge que “el listado de personas candidatas se publicará en un plazo de cuatro meses, con un máximo de cinco meses en situaciones excepcionales, debidamente acreditadas para su admisión por la Unidad Central de Gestión, desde la finalización del plazo de aporte de documentación”.

Tal y como detalla el Sindicato de Enfermería el caso concreto de este año, en el que ya de por sí se retrasó por la paralización de los plazos administrativos durante el primer periodo de estado de alarma, la fecha límite para aportar documentación acreditativa de requisitos y méritos para todas las categorías fue el 12 de junio de 2020 y, por tanto, en el peor de los supuestos, la fecha límite para publicar el listado actualizados de personas candidatas era el 12 de noviembre de 2020.

Fuga de profesionales

Para el Sindicato de Enfermería es incomprensible que la Junta de Andalucía se mantenga en su discurso permanente de la falta de profesionales para reforzar los centros sanitarios cuando incumple sus propios plazos para actualizar su Bolsa de Empleo. Mientras, detalla SATSE, se está abusando desde el verano por parte de los centros de ofertas específicas al margen de la Bolsa de Empleo, argumentando la Administración la necesidad de recurrir a esta fórmula ante “la inexistencia de candidatos en situación de disponible en la bolsa de contratación”, en especial de la categoría de enfermeras.

Para SATSE es contradictorio justificar la provisión de estas plazas en que no hay profesionales disponibles cuando no han publicado ni siquiera los listados con los méritos actualizados de la Bolsa Única de Empleo a 2019, siguiendo actualmente vigentes los correspondientes al año 2018, de forma que casi dos promociones completas de profesionales no han tenido aún ni siquiera posibilidad de optar nunca a un contrato temporal en la Sanidad andaluza a través de la Bolsa de Empleo.

Esta circunstancia, apostilla SATSE, genera también una fuga de profesionales formados en Andalucía que se ven obligados a emigrar a otros servicios sanitarios en busca de una oportunidad laboral. De igual forma, es un agravio y un menosprecio para miles de profesionales que han actualizado sus méritos para optar a mejores contratos.