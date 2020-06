El SAS abrirá 4 de los 7 centros de salud por la tarde durante el verano para garantizar el protocolo anticoronavirus

Como ya anunció el SAS la semana pasada, tiene previsto reabrir Mazagón y Matalascañas por la gran afluencia turística. No contempla sin embargo, la apertura de San Bartolomé, El Rocío, ni Paterna/Escacena por su menor frecuentación, por la existencia de puntos de Urgencias cercanos y por la previsible escasez de profesionales teniendo en cuenta además, que “para hacerlo con seguridad sería preciso doblar los equipos para ofertar el doble circuito. El centro de La Palma por su parte, se reforzará con un triple equipo de guardia los fines de semana de 8:00 a 20:00 para compensar el cierre de las Urgencias de Escacena/Paterna. En total se espera tener 25 puntos de Urgencias sin contar los de la capital.

Este año como consecuencia de la pandemia , desde el 16 de marzo no están abiertos los SUAP de Paterna/Escacena, El Rocío (sábados y domingos), San Bartolomé, Mazagón y Matalascañas, por disponer solo de un equipo y no permite el doble circuito asistencial. Esos tres últimos pasaron a reforzar los SUAP de Gibraleón, Palos y Almonte respectivamente. Además de estos, se reforzaron con doble equipo Aljaraque, Trigueros, San Juan, Bonares y Bollullos.

En otras palabras, tal y como está sucediendo en la dinámica habitual, el que el usuario haga acto de presencia en el centro no le garantiza la atención presencial en el momento en el que él lo requiera. Por otro lado, aquellos pacientes que presenten sintomatología Covid-19 y que deban realizar la prueba de detección PCR se citarán, en su autocovid de referencia : El del Torrejón para los pacientes que pertenecen a La Orden, Isla Chica y Torrejón y el de Adoratrices para los pacientes del Molino.

Junto a ello puede tener un cierto efecto disuasorio el que no haya tanta proximidad en algunos así como la prioridad de las llamadas telefónicas, todo ello siempre y cuando la situación que hace referencia a la pandemia, se mantenga en un estado como el actual.El sistema implementado en esta etapa en la que el Covid-19 ha hecho acto de presencia, va a hacer que se mantenga un criterio unificado para identificar las consultas demorables que serán derivadas desde el triaje a su domicilio asignándoles cita telefónica con su médico de familia.

Pese a esta oferta asistencial que presenta la Atención Primaria onubense, se mantiene el requisito previo que se ha implementado durante este estado de alarma: la necesidad de que se trate de casos realmente urgentes y que por lo tanto, no se puedan solventar por la vía telefónica”.De este modo, la asistencia urgente vespertina en la capital será del 1 de julio hasta el 17 de septiembre, de lunes a jueves y de 15:00 a 20:00.

Los desplazados tendrán contacto con sus médicos

Una de las grandes novedades que va a aportar la asistencia sanitaria este verano, va a ser la menor carga que van a tener los médicos como consecuencia de la desaparición de la figura de desplazado para aquellos visitantes que vengan uno de estos meses estivales. En caso de necesidad de atención sanitaria no presencial, éstos deberán ponerse en contacto telefónico con sus referentes sanitarios en sus centros de origen. En caso de necesitar atención presencial, urgente o no, serán atendidos dentro o fuera del circuito Covid. Con los ciudadanos de fuera de Andalucía, se seguirá el mismo procedimiento para la atención no presencial, requiriendo sin embargo asignarse transitoriamente a un cupo médico/enfermero en caso de necesitar atención presencial para abrirles historia en el Programa Diraya.