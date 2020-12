Rocío Ruiz califica de "artificial" la polémica tras sus palabras sobre los nombramientos en las delegaciones

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha asegurado hoy que es "la primera defensora del funcionariado" y considera que la polémica surgida en torno a sus declaraciones sobre el nombramiento en delegaciones territoriales es "absolutamente artificial".

En declaraciones a los periodistas en Valverde del Camino, Rocío Ruiz ha explicado que "el actual decreto que regula el nombramiento de los delegados territoriales recoge que son personas de libre designación, no tienen por qué ser funcionarios", informa Efe.

"Si lo que se está planteando es que sean funcionarios tendríamos que cambiar el decreto y hacer un acceso público con concurso oposición como el que hice yo en dos ocasiones; si se plantea eso no tendría ningún problema, yo soy la primera defensora del funcionariado", ha indicado.

La consejera ha incidido en que las declaraciones que han dado origen a esa polémica "están totalmente sacadas de contexto, fue en un acto de partido con mis compañeros".

Según publicó ayer el diario Abc, en un encuentro digital con militantes Ruiz dijo que no quiere cubrir los puestos territoriales de la Junta con funcionarios sino con gente de Ciudadanos para que "puedan contar" lo que se hace en su Consejería y "en otros sitios".

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, líder de Ciudadanos en Andalucía, ha advertido a la consejera de que estas declaraciones van "en dirección contraria" a lo que opina Ciudadanos y a lo que ha pactado con el PP.

Rocío Ruiz ha destacado que Cs es "el único partido que está formado por personas de la sociedad civil, que tienen carreras profesionales con mucho talento y capacidad y que, por supuesto, pueden formar parte de instituciones". Y se ha puesto ella misma como ejemplo, funcionaria de carrera desde hace 30 años con dos oposiciones.

"Entré como independiente, me llamaron para ser cabeza de lista por Huelva en las anteriores elecciones autonómicas, me entusiasmó el proyecto, me encantó, me afilié y ahora mismo estoy un tiempo al servicio público de los andaluces aportando lo que yo pueda de mi experiencia de esos 30 años en la gestión y servicios públicos, y cuando me tenga que ir me iré", ha dicho.

Ruiz ha remarcado que "ese es el modelo de Ciudadanos, es un partido que no cree en los políticos de carrera, en los que están forjados en juventudes y que han ido ocupando cargos públicos y no tienen una carrera profesional; ese es nuestro modelo y en el que creo firmemente".