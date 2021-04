Rocío Ruiz ve "bochornoso" el debate sobre primarias en el PSOE-A cuando "aún mueren personas en los hospitales"

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha asegurado que le parece "bochornoso" que el PSOE-A esté envuelto en el debate sobre el adelanto o no de sus primarias cuando "todavía mueren personas en los hospitales" por la pandemia. Así lo ha puesto de manifiesto Ruiz a preguntas de los periodistas en Huelva, donde ha dejado claro que la formación naranja, como ha expresado su líder nacional, Inés Arrimadas, está centrada "en los problemas de los andaluces y de los españoles".

De este modo, ha asegurado que no entiende que "con un repunte de la cuarta ola" se dé en el seno del PSOE andaluz ese debate, a lo que ha añadido que encima hay que afrontar "el descontrol" que supondrá el levantamiento del Estado de Alarma porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no quiere ser responsable y tomar decisiones".

"Además insulta a nuestra inteligencia porque si el Estado de Alarma se podía quitar en cualquier momento, por qué nos ha tenido tanto tiempo en un Estado de Alarma", se ha preguntado la consejera, que se ha mostrado convencida de que esto conllevará "una inseguridad jurídica".

Ruiz, por tanto, ha dejado claro que ella está preocupada por los centros de día, residencias y por las personas vulnerables que siguen sin vacunar porque "las vacunas no llegan". Por todo ello, ha remarcado que hablar de primarias "no está" en su problema, "ni le preocupa el PSOE" en ese sentido. "Nosotros (Cs) estamos en los problemas de los andaluces y españoles y de ahí no nos vamos a mover", ha concluido.

Cuestionado por las declaraciones, el alcalde de Sevilla ha recordado que siempre han tenido respeto por las cuestiones internas de otros partidos y ha solicitado lo mismo para el PSOE. Además, el dirigente socialista ha asegurado que percibe "mucho miedo" en la derecha y en "el Gobierno andaluz más" que, a su entender, responde "probablemente, a que el guión que tenían establecido para reeditar ese pacto sin bajarse del autobús, probablemente no se va a producir".

Por tanto, ha instado a Ruiz y al Gobierno andaluz a que "se dediquen a gestionar sus políticas porque hace falta en Andalucía" para que, "muchas de las líneas que ahora están desaparecidas en términos de la necesidad de los ciudadanos, se produzcan". "Así que cada uno a lo suyo y a hacerlo lo mejor posible por los ciudadanos, no solo por la pandemia, sino porque la situación económica y social lo exige", ha zanjado el primer edil.