Rocío y Esperanza: Dar sentido a la vida sin una explicación

Hay pocas cosas que tienen explicación en esta vida. Muy pocas. Quizá sea lo bonito de vivirla. Y de soñarla. Son momentos, que se antojan efímeros, los que arañan la sinrazón de los sentimientos. Y es ese pellizquito el que, por ejemplo, anuncia una primavera en Pescadería. Solo por un instante, aunque sea octubre el que nuble la tarde con mínimas gotas.

Hay pocas cosas que tienen explicación en esta vida. Y hay otras que lo son todo, aunque la interpretación no sea con palabras, sino que se enjugue en unas mejillas rosadas. Rocío y Esperanza. Que son dos. Pero que es un solo corazón si se mira al Calvario. Y que camina bajo un palio de cajón donde se encuentra Huelva en un silencio sobrecogedor.

Ni el corazón puede explicar cómo emocionó la música tras un palio que solo crujía bajo las notas de capilla. Ni cómo ahora la estampa la selló Maestro Tejera con notas que se mecían al son de Estrella Sublime. O Corpus Christi, o Quinta Angustia perdiéndose en ese laberinto donde bombea la capital. Un repertorio elegante, como la Hermandad del Calvario. Un repertorio para Rocío y Esperanza.

Las cosas que no tienen explicación son las que dan sentido al resto. Como ver a la luz del día a una hermandad que ilumina la noche. Como ver anochecer a la última dolorosa de Sebastián Santos. Como ver en unos de los palios más completos de la Semana Santa de Huelva, los candelabros de cola de la Hermandad de la Carretería y una saya de la Macarena. Rocío y Esperanza.

En este cincuentenario fundacional de la Hermandad del Calvario, María Santísima del Rocío y Esperanza recorrió el centro de Huelva en una jornada histórica. Una tarde cofrade de verdad. Una tarde con gusto. Para oler las flores de este otoño que no se marchita. Y para disfrutar del saber estar de un cortejo, ejemplo de inicio a final.

Hay pocas cosas que tienen explicación en esta vida. Una de ellas es la visión de la trasera del paso. Ver un palio marcharse es la despedida más bonita que existe en la vida. Sin discusión. Y todavía hay gente que no se entera de qué va la película una vez que ya no se le ve la cara a la Virgen. Y es allí, en sus ojos, donde Huelva se pierde. Para encontrarse en el adiós. Rocío y Esperanza. No hay mejor explicación.