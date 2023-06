Rocío Díaz ya luce el bastón de mando como alcaldesa de Minas de Riotinto

En un Salón de Plenos completamente lleno, Rocío Díaz ha sido investida como alcaldesa de Minas de Riotinto de cara a la legislatura 2023-2027 gracias al respaldo de los concejales y concejalas socialistas en el Pleno de Investidura celebrado en la de este sábado 17 de junio.

En el acto, tomaron posesión, además de los nueve ediles del Partido Socialista Obrero Español, Francisco Manuel Obes como concejal del Partido Popular y Fernando Luis Gregorio como concejal de Ahora Independientes, quienes se han abstenido en la votación.

De esta manera, la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Minas de Riotinto pasa a estar formada por Rocío Díaz, José Real, Montserrat Yáñez, Alberto Sánchez-Matamoros, Carla Remesal, Andrea Macías, Álvaro Pichardo, Luis Torres, José Emilio Gómez, Francisco Manuel Obes y Fernando Luis Gregorio.

Díaz comenzó su discurso nerviosa y visiblemente emocionada al reconocer que "Riotinto está a la altura de mi propio hijo y, de ahí, que el recoger la confianza de todo mi pueblo signifique grabar otro de los días más importantes de mi vida."

En primer lugar, ha dado "las gracias a todas las personas que me acompañan. En especial, por supuesto, a la lista de hombres y mujeres que tengo la suerte de liderar. Un grupo valiente, honrado, sencillo, trabajador, carismática y humilde que se dejará la piel para que Riotinto siga creciendo de manera exponencial en su futuro más cercano."

Como alcaldesa, asegura que va a mirar hacia adelante "porque el lema de que sigamos creciendo juntos no muere la noche del 28 de mayo. Me acompañará hasta el verano de 2027. Quien me conoce sabe que soy una cabezona compulsiva y una trabajadora incansable. Si os prometo algo, no dudéis en que removeré cielo y tierra para cumplirlo. Y hoy os prometo entregaros un Riotinto mejor del que actualmente recojo."

En lo que respecta a su postura con los grupos de la oposición, defiende que "nos encontramos en punto dulce del camino en el que espero construyamos y no destruyamos y podamos consensuar muchas y muy buenas ideas por el bien de nuestros vecinos y vecinas. Jamás encontraréis en mí a una rival ni pondrá piedras en el camino de nadie."

La también futura Diputada Provincial se ha despedido lanzando un sincero mensaje a sus vecinos y vecinas: "Sabéis dónde encontrarme. De lunes a lunes. De sol a sol. Y nunca penséis que el Ayuntamiento de Riotinto dependa de ningún político. Gira en torno a sus trabajadores y trabajadoras."

En esta línea, Obes también ha querido tomar la palabra para felicitar a la nueva corporación y tender la mano, en su nombre y el del equipo popular, a cada miembro para trabajar juntos por un Riotinto mejor.

La nueva regidora riotinteña pasará a los anales tras haber obtenido los mejores resultados históricos en unas Elecciones Municipales en Riotinto, con un 71,51% de los votos.