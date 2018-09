Rivera dice que el proyecto nacional "no puede olvidarse de los rincones"

Bajo la premisa de que Ciudadanos es "la única alternativa posible" para romper el bipartidismo y para "acabar con los chiringuitos, los dedazos y la corrupción" en Andalucía, Albert Rivera pidió ayer a los onubenses y a los andaluces que en las próximas elecciones autonómicas no voten con miedo, sino que lo hagan desde la reflexión y para propiciar un cambio -tras 37 años de dominio socialista-, para que un nuevo gobierno tome las riendas de la comunidad desde la "regeneración" y "con las manos limpias".

Así lo señaló ayer el líder de la formación naranja en la Plaza de las Monjas de la capital, donde, junto al portavoz andaluz, Juan Marín, protagonizó un encuentro ciudadano, en clave electoral, al que asistió más de un millar de personas y en el que ambos arroparon a la cabeza de lista por Huelva, Rocío Ruiz, para las autonómicas, cuyo adelanto parece inminente.

Hemos sido útiles, pero ahora nuestro objetivo es salir a ganar y pedir un cambio de una vez"

Rivera, que aseguró que parte de su infancia está ligada a la provincia onubense y reveló el vínculo que sus padres tienen con El Rocío, a través de la Hermandad de Huelva, insistió en que "un proyecto de España no puede olvidarse de los rincones" y, en este sentido, destacó que los andaluces, a diferencia de los nacionalistas -que "quieren sentirse superiores"- reivindican igualdad y no privilegios. Por eso, manifestó que si algún día es presidente del Gobierno, "no habrá nadie mejor que nadie, porque la igualdad en España no se negocia".

A su juicio, ni los andaluces son conformistas, ni Andalucía son los ERES o las tarjetas de crédito de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) usadas en un club de alterne, sino que "son Juan Ramón Jiménez, el espíritu colombino, El Rocío, la historia y el emprendimiento". Sin embargo, sí que es conformista, en su opinión, el Gobierno de Susana Díaz, que quiere "que todo siga igual".

Opina Rivera que "no es bueno" que durante 37 años gobiernen los mismos en Andalucía, porque eso "genera corrupción y clientelismo". Y, por ello, abogó por que Andalucía apueste por un cambio y "pise el suelo con reformas para soñar con volar alto" de la mano de Ciudadanos. No en vano, fue rotundo al asegurar que su formación va a pilotar ese cambio en Andalucía y a nivel nacional ese cambio será apoyado. "Si depende de Ciudadanos, aquí va a haber un cambio de gobierno", enfatizó.

Para el presidente de la formación naranja, si su partido no hubiera dado estabilidad en Andalucía "tendríamos hoy menos dinero en el bolsillo". "Hemos sido útiles, pero ahora nuestro objetivo es salir a ganar y pedir un cambio de una vez por todas en Andalucía", argumentó.

También tuvo palabras Rivera para dos de los asuntos que copan la actualidad nacional. Por un lado, recordó que se cumple un año de los incidentes en Cataluña previo al referéndum del 1 de octubre, y en este contexto prometió que si gobierna nunca será investido presidente con el voto de los separatistas. Y por otro, auguró que hoy el Consejo de Ministros "diluirá" la moción de Ciudadanos, aprobada en el Congreso, en la que se insta al Gobierno a cambiar la Constitución en tres meses para suprimir los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Gobierno, y a los parlamentos regionales a modificar sus respectivos estatutos para desaforar también a sus parlamentarios, como ya han empezado a hacer en Murcia, Canarias y Cantabria.

Tras recordar que su formación acogió con "alegría" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propusiera, "bien por las encuestas o por lo de la tesis", suprimir los aforamientos, lamentó que "la alegría durara cuatro horas". Éste es el tiempo que, bajo su punto de vista, tardó su partido en rectificar y anunciar que seguirían vigentes para los casos de corrupción, prevaricación, cohecho o financiación ilegal.

Ante ello, se preguntó "para qué se piensa que queremos quitar los aforamientos si no es para que los que tienen ese privilegio no vayan a un juez especial que han puesto a dedo los políticos". Por tanto, dejó claro que desde su partido van a "vigilar que se cumpla la moción".

Durante el acto también intervino Marín, quien, ya en clave andaluza, aseguró que la presidenta de la Junta "no tiene ni palabra ni patrimonio" en la comunidad porque "ha perdido la credibilidad". Sin embargo, valoró que el PSOE sí que "tiene un aliado magnífico, que es el PP", con el que se pone de acuerdo cuando hay que blindar estructuras, reformar los consejos de administración, la Cámara de Cuentas o eliminar privilegios. Y esto sucede porque "son iguales". Por lo tanto, incidió en que la única alternativa ganadora es Ciudadanos.

Del mismo modo, Rocío Ruiz valoró que "no es tiempo de resignación o conformismos, sino de ser valientes" para romper con un bipartidismo "decadente" y "obsoleto". Bajo su punto de vista, los ciudadanos tienen en estos momentos el poder de cambiarlo todo con sus votos y, para que elijan a su partido, explicó los cuatro ejes por los que apuesta: más y mejor sanidad, educación y servicios sociales; apoyo al empleo, menos impuestos y más regeneración.