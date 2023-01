Los Reyes Magos y la Estrella de la Ilusión llevan la magia hasta quienes más lo necesitan

Los Reyes Magos de Oriente y la Estrella de la Ilusión han realizado esta mañana un recorrido por distintas residencias de mayores, centros y hospitales de la ciudad, acercando la ilusión a todos aquellos que este año no podrán disfrutar en la calle de la Gran Cabalgata que tendrá lugar esta tarde.

Sus Majestades y la estrella han estado acompañados por varios pajes de su comitiva y por los coros jóvenes de las Hermandades del Rocío de Huelva y Emigrantes. Ellos han puesto son de villancicos a esta emocionante visita en la que los Reyes han repartido caramelos y obsequios a los usuarios de los centros y hospitales.

Melchor, Gaspar y Baltasar han visitado el Centro de Mayores de la Calle Artesanos en el Barrio de Santa Marta, la Hermandad de Emigrantes, el Centro María de Nazaret, el Centro de Mayores Hermanitas de la Cruz, el Centro de Mayores Teresa Journet, los Hospitales Juan Ramón Jiménez y Vazquez Díaz y el Centro de Mayores Virgen del Rocío.

Esta tarde tendrá lugar la Gran Cabalgata de la Ilusión a partir de las 15:30. El recorrido de los Reyes Magos este año será: Explanada Centro Social la Orden, C/ Legión Española, C/ Niágara, Ctra. Gibraleón, Avda. Cristóbal Colón, Paseo Independencia, C/ San José, C/ Puerto, Plaza Veracruz, Avda. Pablo Rada, C/ San Sebastián, Avda. Andalucía, C/ Galaroza, Federico Molina, Alameda Sundheim, Gran Vía y Plaza de la Constitución (Ayuntamiento).