Reclaman las infraestructuras para Huelva en los Premios Empresarios del Año

No quiso ignorar el presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), José Luis García-Palacios, en el acto de entrega de los Premios Empresarios del Año, "las necesidades de la provincia, que son apremiantes, la carencia de infraestructuras y su demanda". Apuntó que la FOE sigue reclamándolas a las administraciones competentes, Junta de Andalucía y al Gobierno central, "y seguirá reclamándolas donde haga falta". Indicó que la sociedad onubense "está cansada de promesas vanas y compromisos huecos".

También mostró García-Palacios su preocupación por los cambios que se aventuran con la Ley de Amnistía. "La Cámara Alta y Baja no puede convertirse en un campo de batalla, se necesita estabilidad y paz social". Alertó de "las diferentes Españas que se están constituyendo y se van a crear con la Ley de Amnistía" y subrayó que "hay que defender siempre la Constitución y el permanente diálogo social para no perder lo conseguido hasta el momento. La Constitución debe ser adaptable pero no maltratada y manoseada, eso jamás".

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, animó a las administraciones y colectivos sociales y empresariales "a trabajar juntos para conseguir las infraestructuras". Señaló que ya ha pedido al Gobierno central una reunión para abordar las necesidades de la provincia onubense, "hay que exigirlas, tenemos que ir todos juntos".

Miranda señaló, en relación a los premiados, que "tenemos mucho que aprenden los unos de los otros". Hizo hincapié en el buen momento que vive Huelva con su apuesta por el hidrógeno verde e indicó que "hay que formar a la gente para que el trabajo se quede en Huelva". Comentó que están trabajando desde el Ayuntamiento en un plan de asistencia al inversor. Subrayó que la transformación de la ciudad "empieza en el Puerto, el Muelle de Levante", a lo que unió el proyecto del hidrógeno verde, la nueva planta de reciclaje de Atlantic Copper y la ZAL, así como los proyectos urbanísticos del Ensanche y Montija.

El presidente del Fundación Cajasol, Antonio Pulido, comentó que los Premios Empresarios del Año se han convertido en "un clásico en nuestra agenda de la provincia, reconocen lo más valioso de esta tierra, el talento de su gente, y los nueve proyectos de los premiados son el mejor ejemplo de este potencial, de esfuerzo, perseverancia, capacidad de crear riqueza, de innovar en un mercado cada vez más complejo y competitivo". Recalcó que "hay actitudes y talentos que nos llevan siempre por el buen camino".

Incidió en "las cualidades que distinguen a los buenos empresarios, crear empleo y riqueza, innovar, abrir brecha en el mercado, ser sostenible, ser socialmente responsable, apostar por la igualdad y ser capaces de emprender, podemos encarar los desafíos que no trae el futuro. Estos premios pretenden ser un símbolo de agradecimiento de la sociedad" y animó a los empresarios a "seguir avanzando en posiciones de liderazgo".

Pulido recalcó que "la Fundación Cajasol está desde el primer momento con estos premios, nosotros tenemos un compromiso claro con Huelva y específico con el emprendimiento, el mundo empresarial, los autónomos, de sacar a la luz aquellos talentos, empresas, empresarios que destacan y darle ese reconocimiento, y que sirvan de guía".

El delegado del Gobierno andaluz, José Manuel Correa, aseguró que "para mí es un placer acompañar a la FOE y a la Fundación Cajasol en estos premios, son diecisiete años reconociendo la labor de esos empresarios, ese trabajo incansable que se hace, y la administración pública tiene que estar siempre ayudando y apoyando este tipo de eventos y, sobre todo, al sector empresarial porque es uno de los sectores más importantes que tiene esta provincia".

Para el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, "es un día de felicitaciones, en primer lugar, felicitar a la Federación Onubense de Empresarios y a la Fundación Cajasol porque ponen en valor el trabajo de mucha gente, que arriesgan su dinero, que abren todas las mañanas temprano y que crean riqueza en nuestra provincia, y felicitar a los premiados, que son los que consiguen con su trabajo que la provincia siga avanzando, que haya generación de riqueza y empleo".

Aparte, Toscano resaltó que "gracias a estas empresas, además de crear riqueza y empleo, se fija la población a nuestra provincia, consiguen que tengan los servicios que hacen falta en cada uno de los municipios de nuestra provincia, y la Diputación siempre estará apoyando en todo lo que necesiten estos empresarios, porque son capaces de dinamizar la provincia, de seguir generando riqueza y empleo".

José Luis García-Palacios Álvarez, explicó que “estamos aquí para rendir homenaje a empresarios que se destacan en distintas categorías, cada uno representando un pilar crucial en el entramado empresarial. Desde el desarrollo económico hasta la igualdad, la internacionalización, la responsabilidad social, el apoyo a los autónomos, la sostenibilidad, la mejor iniciativa, la innovación y la empresa familiar. Cada categoría refleja la diversidad y amplitud de la contribución empresarial a nuestra sociedad”.

Las candidaturas presentadas a esta edición, "reafirman el interés y vigencia de estos galardones que se han convertido ya en un referente entre el mundo empresarial de nuestra provincia”. El presidente de la FOE recordó que a lo largo de la historia de estos reconocimientos, promovidos por la FOE y la Fundación Cajasol, que ya llegan a su decimoséptima edición, se han premiado ya a casi doscientas empresas y autónomos, "y se han convertido en una referencia del buen trabajo, compromiso, esfuerzo y sacrificio, principios y valores que deben definir a una sociedad".

Grupo Transonuba (GTO), Moguer Cuna de Platero, Jamones Oro Viejo, Panadería La Molinilla, Knitink Technologies, Cinta Martínez, Morales Máquinas de Oficina, Cash Lepe y Camacho Sport han recibido en esta edición el Premio Empresario del Año de Huelva, en el transcurso de un acto en la sede de la FOE, que ha contado con la presencia de autoridades civiles y militares además de una nutrida representación empresarial y social.