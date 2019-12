Raquel García: “Hemos avanzado en la recuperación de derechos después de un retroceso de 30 años”

A pesar de que los recortes y la crisis parecen un capítulo cerrado y lejano, a día de hoy los empleaos públicos están siguen sufriendo las consecuencias de los tijeretazos a sus derechos. La merma de salarios y de condiciones laborales fue tal que aún quedan muchos años para volver a la situación anterior a la crisis, aunque se ha avanzado bastante. El sindicato CSIF ha abanderado las reivindicaciones de los empleados públicos y ha protagonizado las negociaciones para lograr esos avances. Raquel García Martínez, representante provincial del sector de Administración General de la Junta de Andalucía de CSIF, aborda en esta entrevista los principales focos de interés para los funcionarios de este colectivo y repasa la actualidad advirtiendo de que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios se mantiene alerta ante las posibles maniobras de la Administración y sus consecuencias en las funciones y potestades del personal funcionario.

¿Qué destacaría de la recuperación de los derechos laborales perdidos durante los años de crisis?

Estamos dando los pasos para restituir los derechos que nos cercenaron durante los años de crisis. Entonces, retrocedimos 30 años en derechos laborales y, por ese motivo, todavía queda mucho camino para volver a la situación del año 2009 aunque estamos consiguiendo avanzar en muchos temas importantes para los funcionarios de la Junta. Mencionamos, por ejemplo, la restitución de las ayudas sociales; el abono íntegro de nuestros salarios en caso de incapacidad temporal; la recuperación de días de asuntos particulares; la restitución del 100% de la jornada de trabajo para los trabajadores interinos; subidas salariales en consonancia con el IPC y el incremento del 8% durante tres ejercicios económicos. De hecho, estamos en plenas movilizaciones para que en enero de 2020 se aplique la subida del 2% acordada y firmada en el año 2018. Y, cómo no, la recuperación de la jornada laboral de 35 horas.

Especialmente significativa fue esa recuperación de la jornada de 35 horas…

Cabe recordar que los empleados públicos teníamos una jornada de 35 horas adquirida como derecho laboral. Este derecho fue suprimido de un plumazo por Real Decreto en el año 2012 imponiendo el aumento a 37,5 horas semanales sin ningún tipo de negociación ni compensación económica por este incremento de trabajo en plena crisis económica. Desde entonces, abanderamos la recuperación de este derecho a través de acciones jurídicas, manifestaciones y concentraciones consiguiendo en junio de 2016 firmar una hoja de ruta con la Junta de Andalucía para restituir la jornada de 35 horas. Finalmente, lográbamos su recuperación en enero de 2017. Siempre hemos considerado que era una medida justa además de suponer una mejora en la calidad de la creación de puestos de trabajo y, por tanto, una mejora en los servicios públicos.

¿Cuál es la situación actual en relación a la conocida como reordenación del sector público andaluz?

Han sido muchos los anuncios de la Junta sobre la reorganización de los trabajadores que entraron a formar parte de la conocida como Administración paralela. La última de ellas fue en junio de este año ya que se pretendía regularizar la plantilla del Servicio Andaluz de Empleo, con más de 900 empleados de la extinta fundación Faffe que entraron en ella sin convocatoria pública. Entonces avisamos, y lo volvemos a hacer: estamos vigilantes para no se otorguen potestades públicas a personal que no sea funcionario de la Junta de Andalucía. Los trabajadores de la Administración paralela no superaron ningún proceso de selección, por lo que se trata de personal no cualificado para determinadas funciones. Es de vital importancia que impere la objetividad y la imparcialidad y estos principios únicamente están garantizados cuando sean los funcionarios, los únicos competentes, los que se encarguen de gestiones como la adjudicación de subvenciones o la realización de contrataciones. Así evitaremos la politización de la Administración que va vivimos con gobiernos anteriores.

¿Qué ha hecho CSIF al respecto?

Hemos propuesto que se inicien los recursos a través de nuestra Asesoría Jurídica sobre distintas disposiciones relativas a los estatutos de las Agencias Públicas de la Administración Paralela y, de la misma forma, hemos instado a que se recurra la normativa de diferentes estatutos de las agencias. En esta línea, CSIF ha denuncia de forma reiterada la usurpación de potestades pública de distintas actuaciones en la Agencia del SAE, Agencia IDEA o la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Todo ello lo hemos complementado instando a los diferentes partidos políticos a eliminar los entes institucionales innecesarios y la vuelta de competencias a las Consejerías.

El Concurso de Méritos es un proceso de especial importancia para los funcionarios, ¿cuál es la propuesta de CSIF?

Las bases del Concurso de Méritos son motivo de peso en las negociaciones de CSIF con la Administración, de forma directa y en el marco de las mesas sectoriales de negociación. Existe un grupo de trabajo para la modificación del Decreto 2/2002, de donde emanan las bases de este concurso, donde nuestro sindicato apuesta claramente por un proceso de carácter abierto y permanente, de tal manera que los puestos vacantes y dotados se cubran de una manera más eficiente y rápida. Hemos defendido esta propuesta de forma insistente y hemos logrado el compromiso de la Administración de retomar los trabajos para que se implante lo antes posible.

¿Cuál es la presencia exacta de esta central sindical en los diferentes órganos de representación?

Este sindicato es la única organización en Andalucía que representa a los trabajadores funcionarios de la Junta en todos los órganos de negociación. A nivel autonómico, CSIF está presente en la mesa técnica de prevención de riesgos laborales; en las mesas de modificación de las relaciones de puestos de trabajo; en la comisión de movilidad para la salud personal del personal funcionario; por supuesto en la Mesa General de Negociación y en la mesa sectorial; así como en el Comité sectorial de Seguridad y Salud y en el Consejo Rector del Instituto Andaluz de Administración Pública. En el ámbito provincial, estamos presentes en las juntas de personal, en el Comité de Seguridad y Salud, y en las comisiones del concurso de méritos.

Destaque las principales acciones de CSIF en las diferentes mesas de negociación y órganos de representación.

Incidiría especialmente en el estudio de las Relaciones de Puestos de Trabajo participando en todas las convocatorias y no aprobando aquellas que no recogían nuestras pretensiones para los trabajadores. Durante estos años también hemos estado denunciado la inadecuación de niveles de determinados puestos que se han ido modificando. El recorte de los Puestos de Libre Designación, un objetivo principal para esta Central Sindical. Destacaría también nuestro trabajo para adecuar la estructura de los Agentes de Medio Ambiente, un colectivo especialmente castigado. Y en cuanto a proyectos normativos, dese CSIF se han presentado enmiendas y se ha comparecido en relación a la Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía; el Proyecto Ley 2/2016 por la que se modifica la ley 6/1985 de la Función Pública de la Junta de Andalucía; la proposición de Ley para mayores de 50 años; el proyecto de modificación del Reglamento de la Intervención General; o el proyecto de Decreto de administración electrónica, entre otras iniciativas.

¿Por qué es importante la carrera horizontal y vertical para el personal funcionario de la Junta de Andalucía?

Ambas carreras son las modalidades de promoción profesional que tenemos los funcionarios y funcionarias para ascender dentro de la Administración General y que están contempladas en el Estatuto Básico del Empleado Público. La carrera vertical supone el ascenso a otros niveles más altos a través de la movilidad entre puestos de trabajo. La carrera horizontal, sin embargo, no se ha desarrollado aún para nuestro personal. Esta modalidad de carrera consistiría en el reconocimiento del desarrollo profesional del personal funcionario de carrera mediante el ascenso en un sistema de grados o tramos que, a diferencia de la carrera vertical, no se necesitaría cambiar de puesto de trabajo para desarrollarla, de ahí su importancia. Desde CSIF exigimos el desarrollo de esta nueva modalidad de carrera, ya implantada en los funcionarios de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que permitiría que los compañeros con que se encuentran a gusto en su puesto de trabajo y que ya poseen una experiencia consolidada en el mismo, no se vean obligados a irse a otros puestos para poder alcanzar niveles superiores y puedan progresar profesionalmente con todas las oportunidades que el Estatuto Básico nos reconoce.