“No podemos aceptar la marginalidad educativa como algo crónico de Huelva”

Han multiplicado por 25 los votos que obtuvieron hace tres años y medio y eso les permite tener un diputado de Huelva en el Parlamento Andaluz que intentará “hacer piña” con el resto de representantes para defender los temas de Huelva. La sanidad y la educación ocupan puestos prioritarios porque “estamos a la cola de Andalucía.

–Ni el mejor de los sueños esperaban los resultados del domingo, ¿no?

–Yo no soñaba con resultados. Hemos pretendido hacer el trabajo lo mejor posible y creíamos que podíamos llegar a todo el mundo.

–¿No barajaban cifras?

–No... Nos ha perjudicado que las cifras de Huelva siempre han sido bajas y eso podía hacer parecer que Vox no estaba, pero el mitin de la Merced [el pasado martes] demostró que estábamos ahí, con cerca de mil personas.

–¿Y con un presupuesto mileurista?

–Frente a tres millones del PSOE 2,5 del PP, 2,4 de Cs 1,5 de Adelante Andalucía, nosotros hemos tenido 125.000 euros en Andalucía. En Huelva menos de mil euros, lo que demuestra el despilfarro que se va en las elecciones.

–¿Qué aportan al panorama político?

–Todo. Queremos cambiar todo lo que hay. Yo no tengo ambición política, estoy porque creo que debo estar y por responsabilidad. Estamos en una situación real de emergencia nacional. España se está troceando y el adoctrinamiento en determinadas comunidades nos va a destruir. El estado de autonomías ha fracasado y solo ha creado diferencias y enfrentamientos de los españoles.

–La alternativa les obliga a un cambio constitucional.

–Somos constitucionalistas. Cambiar el Estado de las Autonomías supone cambiar la Constitución, con estricto cumplimiento de la Ley. Entretanto, lo que sí pedimos es que la educación sea nacional, que la sanidad sea nacional y la seguridad sea nacional para empezar. Que un andaluz pueda dar clases en Barcelona en español.

–A Vox se le mira con recelo, se le califica de ultraderechistas y de xenófobos...

"Es inadmisible que se nos tache de xenófobos... No somos de ultraderecha somos de extrema necesidad”

–Las autonomías son un chiringuito que han montado los políticos para vivir a costa de los ciudadanos, querremos acabar con el chollo de ser político, con el chollo de las subvenciones, y reducir drásticamente e número de políticos, eliminar las empresas paralelas a la Junta... Hay sectores que resultan perjudicados y claro, los partidos políticos reacciona contra nosotros. Es inadmisible que Susana Díaz nos tache de xenófobos cuando nuestro secretario general Javier Ortega es hispanoargentino, la presidenta de Madrid es hispanocubana; el de Barcelona es hispanoguineano; nosotros llevamos a una hispanorumana... En base a qué somos xenófobos y racistas?

–También los tachan de violentos.

– A nosotros nos han gritado “Os mataremos como un Paracuello”, “Ortega Lara vuelve al zulo” y cosas similares y nosotros no hemos respondido ni hemos fomentado ningún acto violento. Es una imagen de algún partido de derechas para que no se vinieran a nosotros y de izquierdas porque nos ven como una amenaza

–¿Cómo se definen entonces?

–Somos de extrema necesidad.

–¿De derechas?

–La división de derecha e izquierda es ficticia. Es pasado. Yo no veo la diferencia entre derecha e izquierda y nosotros no somos ni ultras ni radicales no fascistas. En todo caso de derecha, sin más.

–¿De dónde le han llegado los votos de Huelva?

–Llegan principalmente del PP porque somos decepcionados del PP porque ha sido muy tibio en el tema de la educación, del español y en las autonomías.

–¿Qué puntos básicos defienden en Huelva?

"Debemos hacer piña y defender los temas de Huelva, independientemente de nuestra ideología”

–Está muy claro. Huelva es una provincia riquísima, en pesca, agricultura, ganadería... Tenemos mina, industria y somos riquísimos en agua, aunque con el problema del trasvase al Guadalquivir. El Puerto de Huelva debe ser el de Extremadura. El Gobierno del PP fue desleal con Huelva porque dejó a Huelva fuera y optó por Portugal. El desdoble de la N435 es innegociable. La comunicación ferroviaria con Zafra hay que retomarla, el tren de Sevilla debe ser mejor y debe tener mayor frecuencia. Es inadmisible que tardemos una hora y veinte en llegar a Sevilla. Pero está claro que debemos hacer piña y defender los temas de Huelva, independientemente de nuestra ideología.

–¿Y el aeropuerto?

–El aeropuerto está frenado por la Administración y no tiene sentido cuando es un proyecto privado.

–Ustedes han sido fieles defensores el proyecto CEUS.

–Con este tema se ha demostrado la inoperancia del PP y PSOE y estamos dispuestos a reactivarlo. El INTA quiere reactivarlo y no hay apoyo político. Además abogamos por el trasvase de agua del Guadiana al Guadalquivir, que puede convertir 25.000 hectáreas en regadío y eso son 20.000 empleos en el campo.

–¿Y para la educación?

–En educación hay mucha marginalidad y no podemos aceptarlo como un problema crónico de Huelva. Hay que actuar.

Sistema sanitario

–Usted conoce bien la sanidad, ¿estamos marginados respecto al resto?

–La media de inversión es de 1.300 euros a nivel nacional, 1.150 euros en Andalucía 950 en Huelva. Somos los últimos.

–¿Es perverso el sistema de productividad?

–Se habla mucho del cáncer. Tenemos la máxima mortalidad por cáncer pero no la máxima incidencia, que estamos en la media nacional. Aquí no hay más cáncer, sino más muertes por cáncer y eso es porque se retrasa mucho el diagnóstico. El plus medio de productividad se basa en el ahorro de recetar, de mandar pruebas y de mandar especialistas y si tú retrasas el paso del médico de familia al especialista, estás retrasando en diagnóstico. El sistema es perverso porque afecta a todo el centro.

–¿Cómo van a compensar su falta de experiencia en política?

–No somos novatos en la vida, somos gente con sentido común y con prudencia. No veo la dificultad.