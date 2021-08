Una familia que las guía

Embarazada, en una situación vulnerable, sin dinero, sin casa, con una enfermedad o siendo víctima de violencia de género, ¿qué es lo se debe hacer en estos casos? La respuesta es pedir ayuda. A veces no se puede remar contracorriente y la solución es permitir que otros tiendan su mano y guíen en el camino. Los voluntarios de la Fundación Redmadre pueden ser ese salvoconducto para seguir hacia adelante.

La organización se creó en 2006 en Madrid y progresivamente fue alcanzando muchos puntos del país. Llegó a Huelva en 2012 y su presidenta, Mercedes Orta, fundó Redmadre en la provincia a base de “mucho trabajo y esfuerzo”. La ayuda que prestan va destinada a mujeres embarazadas en riesgo de exclusión social. “La mayoría son de nacionalidad marroquí o sudamericana pero también llegan mujeres onubenses sobre todo gitanas”, con las primeras, la principal barrera es el idioma ya que la mayoría no habla un español fluido, con las segundas, la corta edad de muchas de las madres, de entre 14 y 16 años, que normalmente se acercan a la organización acompañadas por sus madres.

Para Redmadre, “la intención es que ninguna madre tenga que abortar por falta de recursos”. Interrumpir el embarazo porque no tengan donde costar a sus hijos no es una opción, ya que se encargan de que todas tengan lo necesario para que los niños salgan adelante.

Desde la organización realizan una labor de acompañamiento, los voluntarios, en su mayoría mujeres, se encargan de la recogida y la clasificación de las donaciones. A su vez, disponen de una red de colaboradores: un abogado; una contable; una matrona, que da las charlas sobre lactancia de forma individualizada; una psicóloga, que realiza una gran labor atendiendo a las madres por teléfono cada vez que lo necesitan y dos personas que se encargan de la reparación de algunas de las cunas y carritos que llegan.

El boca a boca es el principal conducto por el que las mujeres que necesitan ayuda contactan con la asociación. En lo que va de año ya han atendido a más de 175 mujeres y se espera que este número ascienda alcanzando las 200 a final de año. A las mujeres que llegan a la fundación con pocos meses de embarazo se les incluye en una planificación con un seguimiento de su caso y cuando alcanzan los ocho meses tienen una entrevista donde explican sus problemas y necesidades. En cambio, si llega con un embarazo muy adelantando o con el niño en sus brazos “se le da lo que tengamos, en estos casos no se puede hacer una planificación, pero intentamos que todas tengan una cuna, un carro y ropa para el bebé”.

Asimismo, Redmadre dispone de una subvención de la Junta para la ayuda a 17 madres, con dos niños menores de dos años, que incluye la compra de pañales y leche. Para la cantidad de demanda que tienen “esta ayuda se nos queda corta”, este año ya han entregado más de 5000 paquetes de pañales, 180 latas de leche, ropa para 101 bebés, 54 canastillas, 89 tronas o sillas para el coche y 120 carritos.

En la sede, situada en la calle Alonso número 7 se respira un ambiente aparentemente tranquilo, pero las voluntarias pasan las mañanas de los martes preparando todas las bolsas para que ninguno de los niños se queden sin su ropa ni alimento. Todas las mujeres que prestan su ayuda se ponen de acuerdo en que “nada supera la satisfacción de ver las caras de los bebés y de sus madres cuando le entregamos lo que necesitan”. La presidenta intenta que “todas tengan un trato personalizado, para mi esos niños son como mis nietos, incluso he asistido a algunos de los partos”. La gran familia que conforman es un símbolo de fraternidad y amor que rescata a muchas mujeres que se encuentran perdidas.

La tesorera, la voluntaria de mayor edad, es la encargada de recaudar fondos para la compra de leche y cereales, “contamos con el apoyo del Banco de Alimentos y con la ayuda esporádica de la Fundación LaCaixa, la Fundación del Calvario y la Caja Rural”. Asimismo, “colaboramos junto a Cáritas, Cruz Roja, Ropero Social, Madre Coraje y la Casa Oasis realizando una labor conjunta”. Para todas las personas que colaboran “es una satisfacción ver como las madres avanzan aunque no dispongamos de gran ayuda económica”.

Las madres que acuden a Redmadre reconocen la labor que se realiza y se sienten “muy agradecidas”. Una de ellas, madre de cuatro niños, declara que “para mi es una ayuda esencial, las conocí por una amiga y me trataron como si fuera de la familia, con ellas me desahogué y les conté todos mis problemas”. Otra de ellas, madre de dos bebés, “llevo 11 años en España y me ayudaron con mi primer niño y ahora con el segundo, me dan lo que necesito, leche, pañales, ropa, etc”. Las madres sienten a la fundación como un hogar ya que con su ayuda “el camino se les hace mucho más liviano”.

Con la unión se hace la fuerza y desde Redmadre realizan un llamamiento para que todas las personas que quieran, hagan donaciones y se acerquen a echar una mano porque para ellas “toda ayuda es bienvenida”.