Quer pide que los asesinos no salgan de la cárcel sin estar “plenamente rehabilitados”

Juan Carlos Quer, padre de Diana Quer, señaló ayer que se debe hacer “todo lo posible” para que asesinos “extraordinariamente peligrosos y violadores en serie” no sean puestos en libertad “sin estar plenamente rehabilitados”. Para Quer, la sociedad española no puede consentir asesinatos de víctimas inocentes si se pueden evitar. “En esta lucha no estoy solo, la mayoría de los ciudadanos españoles comparten mi parecer, al margen de ideologías políticas”, expresó, según informó Europa Press.

Quer, que mandó su “más sincero y sentido pésame” a la familia de Laura Luelmo, aprovechó el momento para pedir a los representantes políticos que dejen sus confrontaciones al margen y al menos en esta cuestión, la protección de los hijos y de la mujer, “estén a la altura”. Asimismo aseguró que la muerte de Laura se podría haber evitado si se hubiera detectado que el autor confeso de la misma no estaba en condiciones de ser puesto en libertad porque “no estaba rehabilitado”.

Por su parte, la presidenta de la asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, afirmó que la sociedad se ha aferrado a la prisión permanente revisable “como última solución frente a los desmanes y tragedias” que ocasionan las decisiones judiciales, con permisos penitenciarios durante los que los presos “vuelven a violar y a matar” o “se escapan de la cárcel y no vuelven”.

Ruiz denunció que se excarcele a “violadores peligrosos”, como cuando excarcelaron “a los 169 presos que puso Estrasburgo en libertad” en aplicación de la denominada doctrina Parot. La presidenta de Clara Campoamor advirtió que la ciudadanía “está harta, ha perdido toda credibilidad y confianza en la Justicia, y se está agarrando a lo que tiene, que es la prisión permanente revisable”.