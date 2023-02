La alcaldesa de Punta Umbría Aurora Águedo no se presentará a la reelección

La alcaldesa de Punta Umbría, la socialista Aurora Águedo, ha anunciado este viernes que renuncia a presentarse a la reelección municipal.

A través de las cuentas de redes sociales del PSOE, la alcaldesa ha hecho pública su intención de no presentarse a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales. Después de mucho meditarlo, ha dicho la edila, "he tomado la determinación de dar un paso al lado en este momento". Su marcha, que será efectiva a partir del próximo mes de junio, es una iniciativa muy meditada de cuyo cargo, "me marcho con la conciencia muy tranquila y satisfecha por el inmenso trabajo realizado y la dedicación que he tenido", ha asegurado.

La todavía alcaldesa ha querido agradecer a todo el pueblo de Punta Umbría "el cariño y el respeto que he recibido y en especial a todos aquellos que me han arropado en cada una de las elecciones que me he presentado". Águedo tampoco ha dejado pasar la oportunidad para tener unas palabras de agradecimiento con "los compañeros de este y los anteriores equipos de Gobierno" sin los cuales, ha dicho, "habría sido imposible realizar las distintas gestiones".

En el apartado de agradecimientos, la mandataria socialista ha reconocido la labor de "los colectivos, asociaciones, hermandades, empresas, clubes y entidades de la localidad con los que he tenido el honor de trabajar mano a mano y que han contribuido a hacer un municipio mejor".

Águedo ha concluido la misiva declarándose "siempre a vuestra disposición" y ha asegurado que seguirá trabajando por Punta Umbría "como lo ha hecho siempre, con honestidad y vocación de servicio público". En esta ocasión lo hará desde su antiguo puesto de trabajo como empleada del Ayuntamiento de PUnta Umbría.