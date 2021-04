El Puerto de Huelva impulsa su corredor verde de mercancías con GNL con Majarabique

La Autoridad Portuaria de Huelva tiene una posición relevante en relación con las actividades de producción, trading y suministro de combustibles para el transporte marítimo y terrestre alternativos, alineados con el Green Deal europeo. “En el caso especial del Gas Natural Licuado (GNL), además, se dan sinergias específicas que pueden redundar en los beneficios para la ciudad y su entorno”.

Así lo considera Pilar Miranda Plata, presidenta del Puerto de Huelva en un informe sobre la implicación de las instituciones en materia de energía renovable publicado por miciudadatodogas, una iniciativa público privada promovida por Enagás, Enerlis y Gasnam que busca el impulso del gas natural y el gas renovable (biogás e hidrógeno verde de manera específica) como “elementos imprescindibles para alcanzar los objetivos de transición energética en España, especialmente en lo que respecta a la mejora de la calidad del aire en las ciudades y en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

“Estamos en un proyecto pionero para introducir el GNL como combustible para tracción ferroviaria en un corredor verde ferroviario de mercancías entre el Puerto de Huelva y su puerto seco de Majarabique en Sevilla”, destaca entre otras muchas iniciativas de logística sostenible, concretó Miranda.

El Puerto de Huelva se ha convertido en un hub logístico de GNL, especialmente de la mano de Enagás y sus instalaciones en el Puerto Exterior. Éstas servirán para uno de los proyectos estrella de este año en el Muelle Sur, la ciudad del frío, en proceso de licitación y que aprovechará la energía del proceso de regasificación para eliminar el uso de energía eléctrica convencional.

No obstante, el GNL es considerado un combustible de transición y el final de su vida útil se aproxima. En la actualidad, se apuesta por el hidrógeno verde como una de las alternativas que permitirá conseguir en la próxima década, una reducción de la dependencia energética de fuentes no renovables, uno de los caballos de batalla, no sólo del Puerto, sino de toda actividad industrial en Huelva.