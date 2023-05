Psicología y Salud: Amaxofobia, el miedo a conducir

Que te produzca algo de miedo o ansiedad el conducir puede ser algo normal siempre que no te paralice y que no dejes de hacerlo. Se suele dar en una de cada cuatro personas, y se da tanto en hombres como mujeres. No obstante, una cosa es tener miedo y otra es tener una fobia. Realmente una fobia es cuando hay un miedo muy intenso y se evita cualquier exposición. Es una inquietud permanente exagerada que surge antes y, sobre todo, durante la conducción. Es más, solo el hecho de imaginar coger el coche hace que la ansiedad se dispare.

Es muy típico buscar algunos truquitos, véase el ir acompañados o evitar carreteras concretas y los puentes. Conducir por las autovías generan más ansiedad que dentro de las ciudades o pueblos y las personas con esta fobia acostumbran también a no conducir en horas concretas con más tráfico. El clima también influye mucho para algunos pacientes como, por ejemplo, la lluvia.

La amaxofobia no es lo mismo que el miedo que padece una persona novata que acaba de sacarse el carnet que todavía no está acostumbrado a conducir solo sin el profesor que le pueda proteger y necesita más kilómetros para ir cogiendo experiencia.

El miedo a conducir se pueda dar por diferentes causas desencadenantes. Una de ellos obedece a que ha pasado mucho tiempo desde que se aprobó el carnet de conducir y no lo han vuelto a coger; otro caso contempla a las personas mayores porque sienten que sus capacidades están mermadas o se sienten menos capaces; igualmente se incluyen los que han tenido algún accidente o altercado con el coche ellos o algún familiar y/o amigo cercano; así como malas experiencias en el aprendizaje por la autoescuela o profesor. Además, aparece también en este grupo esa persona que sufrió un ataque de ansiedad mientras conducía, algo que se vuelve a dar en situaciones similares, presentando síntomas asociados al ataque de ansiedad.

Surgen pensamientos anticipatorios que atemorizan como el "no voy a ser capaz, voy a tener un accidente, no voy poder pararme cuando yo quiera", lo que se traduce en un aumento de la ansiedad. Hay que ver claramente en la evaluación si es una fobia aislada especifica o si va acompañado de otras fobias como, por ejemplo, la agorafobia.

Hay rasgos de personalidad también que influyen en que sean más propensos a sufrir esta fobia, véase las personas perfeccionista, exigentes y altamente responsables, con baja tolerancia a la incertidumbre, quienes necesitan tener todo controlado (no saber a quién me puedo encontrar en la carretera).

La sintomatología más típica contempla pensamientos negativos respecto a nuestras capacidades (“no voy a ser capaz, si voy por la autopista voy a tener un accidente, me han pitado porque conduzco muy mal, no me dejan pasar y yo he dejado a tres pasar"). Asimismo, a nivel fisiológico, figuran la sudoración, taquicardia, mareo, ansiedad, náuseas, tensión muscular o el temblor en manos y pies; a nivel emocional el miedo, la rabia, la frustración y la vergüenza por no haber aparcado bien o por haberse calado el coche; a nivel conductual el ir siempre por las mismas carreteras, llevar botellita de agua, ir con gente y evitar las autovías.

En lo que se refiere a las consecuencias de la amaxofobia, conviene apuntar la pérdida de tiempo, sobre todo, en las distancias largas, pues ya uno depende del transporte público que le puede llevar a perder muchas horas innecesaria; el tener que depender de otras personas y de su horario disponible; la pérdida de oportunidades laborales y actividades sociales, pues hay muchos trabajos que solicitan tener carnet de conducir y si la persona tiene miedo, aunque tenga el carnet, no cogerá dicho trabajo; y la baja autoestima, donde la mezcla de frustración y de ganas de conducir hace que cada vez se sientan más inferiores a los demás conductores.