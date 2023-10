Psicología y salud: Cutting como autolesión, una forma peligrosa de manejar las emociones

La autolesión mediante cortes es un problema grave que afecta sobre todo a a­dolescentes, pero también se da en adultos y niños. El cutting es una conducta de riesgo que consiste en autolesionarse usando instrumen­tos que corten como: cuchillos, alfileres, cuchillas o uno que suele ser el más frecuente es la cuchilla del sacapuntas.

Es una señal de sufrimiento emocional profundo, no buscan realmente hacerse daño lo que busca es intentar liberarse o superar alguna emoción, ya que no saben cómo gestionarla. Suele ser una conducta que se adquiere por imitación entre compañeros, en películas, redes sociales... Los cortes que se suele hacer son lo suficientemente profundos como para dejar marcas o cortes y en las partes del cuerpo más habitua­les son las muñecas, antebrazos, muslos y el abdomen. Los casos más extremos se queman con un cigarro.

Es más frecuente dicha conducta en mujeres que en hombres. Suele comenzar en la adoles­cencia y seguir siendo de adultos. Una vez que se ha llevado a cabo les genera vergüenza y suelen ocultarlo. Sería muy importante que los padres se fijasen si sus hijos llevan por ejemplo muñequeras, van muy tapados ó incluso si son de las adolescentes que se aíslan en su cuarto. Hay otros que prefieren que se les vean, para llamar la atención y se den cuenta de lo mal que se encuentran.

Suele haber diferentes causas por eso es mejor analizar, ver cada caso. Hay alta comorbilidad con los trastornos de alimentación también. Aunque suele ser más frecuente en personas que sufren ansiedad y depresión. Y también se han detectado en víctimas de abusos sexuales. Este tipo de conducta les genera mucha adicción ya que les proporciona un alivio inmediato para sus emociones de profundo dolor, suelen ser emociones muy fuertes y con los cortes pueden conseguir momentáneamente interrumpir sus emociones difíciles de soportar.

Entre las situaciones que más les carga, teniendo en cuenta como viven los adolescentes todo con su gran volcán hormonal, son: El no ser aceptados por un grupo, el que les deje su pareja, el conseguir estar a la altura de sus compañeros, el perfeccionismo todas estas situaciones les llevan a sentir un dolor emocional que no pueden soportar. Han sentido una herida muy fuerte siendo rechazados, no merecedores de amor y se han visto solos. A veces en los casos de abuso sexual esto les sirve para que su atenció­n no esté en el dolor del recuerdo y más en el dolor físico. Muchas veces les sirve como sensación de control y alivio ya que saben de donde viene el dolor, cosa que no sabe a veces de que situación las viene ese dolor emocional. La consecuencia mayor es el alivio temporal inmediato de dicho dolor emocional. Por eso de la dificultad de cortar el impulso.

Algunos adolescentes también lo hacen por imitación, y la presión del grupo de compañeros para demostrar que también son guays. En estas edades también hay chavales que les atraen las emociones fuertes y de riesgo. A muchos les cuesta contar su problema, porque piensan que se van a enfadar, molestar o decepcionar. Y otros niegan cualquier tipo de ayuda, otros tienen que ser ingresados debido a los cortes tan profundos. Lo que está claro que la causa es una mala gestión de sus emociones debido a sus frustraciones o, situaciones problemáticas que no saben gestionar. Hay que recurrir a un profesional.