Promocionan el empleo interregional entre Huelva y el Algarve

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, a través del Servicio Andaluz de Empleo, SAE, ha participado en Faro (Portugal) en la reunión de lanzamiento de la cuarta edición del proyecto Eures Transfronterizo Andalucía-Algarve 2022-24, Eures-T, para la promoción de la movilidad laboral, con la vista puesta en los retos que han de afrontar los mercados de trabajo entre ambas regiones ante un nuevo escenario más débil, marcado por la sucesión de crisis. Este programa, pionero en la zona, cuenta con un presupuesto bianual de 607.153 euros y está cofinanciado por la Comisión Europea, el SAE y por el Instituto de Empleo y Formación Profesional de Portugal (IEFP), con el objetivo de fomentar la cooperación transnacional e interregional en el ámbito laboral.

En este sentido, una representación del SAE en Huelva, encabezada por el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Alberto Santana, junto al secretario provincial del SAE y el personal técnico de la Red Eures, se ha desplazado hasta la localidad portuguesa, donde han sido recibidos por representantes del Instituto do Emprego e Formaçao Profissional do Algarve, su socio institucional para el desarrollo del proyecto, y la Comissao e Desenvolvimento Regional do Algarve, que han actuado como anfitriones del encuentro.

Alberto Santana ha destacado “la permanente línea de trabajo en materia de inserción laboral y para la promoción de empleo establecida con Portugal, gracias a una larga e intensa trayectoria y experiencias de colaboración transnacional que dieron pie en 2017 a este proyecto de cooperación interregional, que ofrece un valor añadido a las políticas de empleo regionales, nacionales y europeas”. Eures-T Andalucía Algarve ha constituido una oportunidad real para mejorarlas, según ha explicado Santana, ya que esta iniciativa fomenta la libre circulación de los ciudadanos europeos, “fomenta y mejora la cooperación entre los servicios públicos de empleo de ambos países y permite facilitar el empleo haciendo más transparente, cercano y asequible el mercado de trabajo transfronterizo.”

El responsable provincial explica que “la reunión de lanzamiento del proyecto es una oportunidad para que los miembros de Eures-T renovemos nuestros compromisos y definamos con mayor precisión nuestras prioridades de trabajo, teniendo en cuenta las actuales características de nuestros mercados y las dificultades a las que están sometidas, fundamentalmente afectado por la crisis sanitaria y sus consecuencias a las que se han sumado la crisis energética y el encarecimiento de las materias primas, procesos de producción y comercialización.”

“Esta reunión de lanzamiento en Faro –prosigue el delegado-, permitirá diseñar un calendario de actividades que se llevarán a cabo en estos dos años en los ámbitos de la intermediación, las prácticas en empresa, la cobertura de vacantes y el emprendimiento.”

Como novedad, en esta edición arrancará el nuevo Observatorio Transfronterizo del Empleo y las Ocupaciones, con el que los socios y entidades colaboradoras dispondrán de una herramienta útil para analizar la evolución del tejido productivo y de las ocupaciones en el Algarve y en Andalucía, y anticipar las soluciones a las empresas para su adaptación en estos periodos de crisis.

Las 10 grandes medidas

Uno de los objetivos prioritarios de este encuentro será el desarrollo de un acuerdo de medidas destinadas a mejorar las oportunidades de inserción y de adaptación de las personas trabajadoras así como de reclutamiento de las empresas en ambas regiones, incrementando las perspectivas de creación de empleo.

Estas medidas han sido recogidas en un decálogo que incluye, entre otras líneas, el apoyo a los demandantes de empleo y la promoción de la reinserción en el mercado laboral transfronterizo del mayor número de trabajadores a través la prestación de servicios de orientación y de información; apoyar la recuperación del tejido productivo mediante la puesta a disposición de las empresas de una mano de obra cualificada; impulsar la captación de ofertas para mejorar su visibilidad y dar una respuesta ágil y eficaz a las necesidades en materia de recursos humanos de las empresas; y desarrollar las oportunidades de prácticas y aprendizaje transfronterizos en empresas para mejorar la empleabilidad de la mano de obra de ambas regiones.