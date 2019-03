La Presa de Alcolea está paralizada desde hace dos años

Los regantes siguen pendientes de la construcción de la Presa de Alcolea y el Canal de Trigueros, una obra hidráulica que, según un estudio realizado por el Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva (CESpH), la puesta en marcha de estas infraestructuras supondría un aumento del 7% del Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia de Huelva y la creación de unos 18.000 puestos de trabajo. Su construcción está paralizada desde hace dos años, mientras 34.000 hectáreas de regadío de tres comarcas esperan recibir el agua del embalse. Está previsto que en breve salga a licitación las obras de finalización de la presa.

La inversión global prevista para este proyecto es de 74,2 millones de euros destinados a la Presa de Alcolea y 79,76 millones de euros para el Canal de Trigueros, a lo que hay que sumar 45,7 millones para la mejora de abastecimiento de Huelva, con un plazo establecido de finalización de las tres infraestructuras para 2021, una fecha que dista de la planificación inicial que establecía el año 2013 como plazo.

Se trata de un proyecto cuya gestación se inició en el año 1978 y que no se aprobó hasta 1988, año en el que se incluye en el Plan Hidrológico Nacional (PHN), no licitándose la obra hasta 2012. No será hasta 2015 cuando den inicio las obras que, a día de hoy, continúan sin ejecutarse al completo, aunque el dinero está contemplado y solo hay que volver a licitar la obra. Se estima que la construcción del embalse no se completará hasta finales del año 2021.

La obra se adjudicó en el año 2008, pero no comenzó a ejecutarse hasta 2012 y desde el inicio la construcción encontró dificultades técnicas, por lo que se procedió a modificar el proyecto sin costes añadidos. Más tarde, en marzo de 2017 se decidió rescindir por completo el contrato con la empresa constructora.

La inversión global para las dos obras asciende a 153,96 millones de euros

Tras la resolución del contrato a Sacyr, la intención ha sido sacar a concurso las obras cuanto antes pero no ha sido posible, a pesar de contar con la financiación para terminar la construcción.

La realización del embalse incluye la construcción de un nuevo puente sobre la línea férrea Huelva-Zafra. Inicialmente contemplaba llevar a cabo una obra de refuerzo en el viaducto actual, pero esta actuación ha sido descartada y se ha optado por una nueva construcción paralela al actual, con una longitud de unos 2 kilómetros. La redacción del proyecto ha sido adjudicada a la consultora Esteyco de Madrid.

Además, el embalse permitirá regular el caudal del río Odiel, eliminando el riesgo de inundaciones en la cuenca baja del río, que en la actualidad está caracterizada como de nivel máximo, así como la mejora de la calidad de las aguas del todo el cauce aguas abajo, reduciendo la contaminación causada por las explotaciones mineras asentadas en la cuenca históricamente, “con el impacto positivo que ello tendrá en el Paraje Natural de Marismas del Odiel”.

Presa y canal están declarados de Interés General del Estado e incluidas en el Anexo II de Inversiones de la Ley 10/2011, de 5 de julio, del PHN. Esta catalogación muestra la importancia de unas infraestructuras que darán un impulso definitivo agroeconómico para Huelva, que tiene un potencial agrario tan importante.

La construcción de las conducciones y redes de la Presa del Andévalo, pendientes

Estas infraestructuras supondrán también una garantía de agua de consumo humano y usos industriales.Acuaes ha adjudicado el contrato para la redacción del proyecto del Canal de Trigueros, que permitirá poner en riego más de 24.000 hectáreas en las comarcas del Andévalo, Campiña y Condado de Huelva. El contrato ha sido adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Naviera Ingeniería, Ingeniería y Urbanismo y Attec Consultores de Ingeniería Civil, por un importe de 1.156.954 euros.

El canal, una obra complementaria a la Presa de Alcolea, es una infraestructura de transporte que permitirá el aprovechamiento de las aguas del Odiel para el desarrollo de la zona regable situada en el trazado de la infraestructura. Además, permitirá alimentar el denominado Anillo Hídrico de Huelva haciendo posible liberar recursos del sistema Chanza-Piedras.

La Presa del Andévalo es otra de las obras hidráulicas que proporcionará agua a los regadíos, en este caso principalmente a los del Andévalo Fronterizo y Minero. El embalse fue inaugurado en 2004 Su llenado duró varios años. Sin embargo quedan por construir las conducciones que corresponden a la Junta de Andalucia.El proyecto de regadío de la Comunidad de Regantes Andévalo Fronterizo prevé terminar las obras de las conducciones y redes este año.