La argentina Alisa Lein gana el Premio de Relatos Cortos José Nogales de la Diputación de Huelva

La argentina Alisa Lein es la ganadora de la 28 edición del Premio Internacional de Relatos Cortos José Nogales, organizado por la Diputación de Huelva y considerado uno de los más prestigiosos en su género y en lengua castellana. Su cuento, titulado Placton se ha alzado con el premio, dotado con 6.000 euros y la publicación de la obra ganadora.

El jurado, integrado por Francisco Silvera Guillén, Juan Villa Díaz e Hipólito González Navarro, seleccionó el relato entre los presentados a esta edición, procedentes -principalmente- de Europa, Hispanoamérica y EE.UU. De ‘Placton’ el jurado ha subrayado “la impecable factura técnica del cuento, así como el empleo de una prosa elegante y sugerente que atrapa de principio a fin”.

Tras conocer el fallo, la escritora argentina, natural de Rosario -Santa Fe-, ha declarado que “es una enorme alegría que el jurado haya elegido Plancton como ganador de un certamen tan prestigioso como el José Nogales. Agradezco la oportunidad de recibir el estímulo que significa un premio, y este premio en particular, por su trayectoria. Es una inyección de entusiasmo para continuar en el camino de la escritur,a que tiene tanto de solitario y que, a su vez, no existe sin sus lectores. Celebro que Plancton haya encontrado nuevos lectores en Huelva, y que sirva, como tantos relatos, como puente para el encuentro”.

En palabras de la autora, “el cuento es una excursión mar adentro. De noche. Esa es la historia, la narrativa que elijo para intentar contar el miedo. Una pareja busca la aventura como experiencia luminosa cuando la rutina opaca los días”. En en el cuento, lo que acecha “es el miedo puro y propio de la narradora. Miedo a no ver, no existir, no ser. Lo conocido se desdibuja. La voz de la mujer lleva por el devaneo de sus pensamientos. Una mirada poética y metafórica sobre el presente aparece una y otra vez en forma de amenazas que se vuelven casi reales. Lo conocido se desvanece y hasta el propio sonido de su voz le es ajeno”.

“El miedo leuda como una masa amorfa”, añade, ¿Cuáles son los límites del terror? ¿A qué cosas se aferra el personaje? La rodilla de su marido la lleva a las rodilleras de sus hijos. El pensamiento práctico tapando el sensorial. Dándole un respiro. Un dolor físico la salvaría, pero no le duele nada. No hay enfermedad. No hay asesinatos. Sólo la oscuridad. La oscuridad impensada. La exposición de una naturaleza que desborda, contra los bordes desdibujados y monstruosos del miedo. Todo se vuelve inestable sobre la superficie del agua.

La narradora intenta mantenerse a flote: “empatar el coraje de sobrevivir con el miedo a morir. Plancton y manglar, palabras conocidas que sólo pude completar con significados después de un viaje a Colombia. Pocas veces escribo historias basadas en experiencias propias. Nadar de noche en el mar colombiano, sin luz de luna, entre el plancton, es una de esas excepciones. La adrenalina que me había generado invertir el cielo con el agua me duró varios meses. Después llegó el relato que, enredado entre los manglares, tuvo que llevar al personaje hasta un abismo, para poder regalarle un instante de cielo”.Por sexta vez en las veintiocho ediciones del premio, el José Nogales cruza el Atlántico hasta tierras americanas, siendo la tercera que recala en Argentina. México, en dos ocasiones; y Bolivia, en 2019, completan la lista de países ganadores.

Alisa Lein (1973) es arquitecta egresada de la Universidad Nacional de Rosario y trabaja de forma independiente en la profesión. En 2019 recibió el primer premio en el concurso de Fondo Nacional de las Artes (Argentina), en la categoría libro de cuentos. Ese mismo año obtuvo el primer premio en el Concurso Nacional Tejeda de la Municipalidad de Córdoba, en la categoría libro de cuentos. En 2022 ganó el Premio Bellas Artes de Cuento Hispanoamericano Nellie Campobello, otorgado por la secretaría de Cultura del gobierno de México por su libro ‘¿Nunca miraste a un león a los ojos?’.