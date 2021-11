Premio Ángel Serradilla 2021: Un reconocimiento al arte de captar la historia en imágenes

Huelva ha abrazado a dos de las personas que mejor han sabido captar a través de imágenes las historias del mundo y la provincia. Los fotoperiodistas Emilio Morenatti y Manuel Guerrero Muguruza han sido reconocidos con el premio Ángel Serradilla 2021, otorgado por la Asociación de la Prensa de Huelva (APH).

Al primero de ellos se le reconoce “por su capacidad de captar imágenes con una profunda carga social y por su espíritu de lucha y superación”, lo que le ha llevado a “perseguir noticias a lo largo de todo el mundo y a realizar algunos de sus mejores reportajes fotográficos después de haber perdido una pierna durante el conflicto bélico de Afganistán, reflejando durante los últimos meses noticias de tal trascendencia como la pandemia de la covid-19, por cuyas imágenes recibió el premio Pulitzer, o la erupción del volcán de La Palma”. El segundo es premiado por haber sido testigo esencial durante décadas de la historia de Huelva y por su capacidad para obtener imágenes de enorme importancia en las hemerotecas onubenses, además de por haberse granjeado el cariño y la admiración no solo de sus compañeros de profesión, sino también de toda la sociedad onubense, que lo ha respetado y admirado siempre”.

Emilio Morenatti recibió el premio de forma virtual, dado que se encuentra trabajando en La Palma en estos momentos. Recogió a distancia su galardón, no sin antes asegurar “querer ser el telonero de Mugurza, el gran artista del rock and roll”, a quien tuvo por “maestro”. Asimismo, destacó que ha encontrado nexos en común con Ángel Serradilla, “quien, por su espíritu aventurero, seguro que hubiera querido estar en La Palma con motivo de la erupción del volcán”. A su vez, destacó el “espíritu solidario” del periodista, al tiempo que puso en valor “la importancia de hacer un periodismo de calle, ese que implique mancharse las botas”.

Por su parte, Manuel Guerrero Muguruza, visiblemente emocionado después de conocer en directo que su reconocimiento pasó de ser una mención especial a un premio Ángel Serradilla, recordó la coincidencia que tuvo con Serradilla cuando el periodista ganó el premio de prensa y él el de fotoperiodismo el mismo año. Del mismo modo, tuvo también palabras de agradecimiento para la Asociación de la Prensa, sus familiares y para los fotoperiodistas Alberto Díaz, Julián Pérez, Josué Correa, Alberto Domínguez y Jordi Landero, estos tres últimos de Huelva Información, “quienes estuvieron en las calles durante toda la pandemia para mostrarnos lo que nadie veíamos por estar confinados”.

El acto lo abrió el concejal de Turismo, Promoción de Huelva en el Exterior y Universidad, Francisco Baluffo, quien precisó que el premio Ángel Serradilla 2021 “reconoce a dos personas muy importantes para el fotoperiodismo, pero también para Huelva por lo que representan para la provincia”. De Morenatti destacó su “trabajo incansable en La Palma, así como en la pandemia”, mientras que de Guerrero Muguruza puso en valor “lo gran persona que es, alguien solidario que siempre ha mostrado su compromiso con la ciudad”.

Morenatti, que se inició en la profesión como fotógrafo en El Periódico del Guadalete y se forjó en la agencia EFE, es “conocido y respetado no solo entre la profesión periodística, sino en diferentes ámbitos sociales y culturales; y sus imágenes son admiradas y cotizadas en el mundo entero”, relató el presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva, Juan F. Caballero. Su notoriedad creció cuando la agencia norteamericana Associated Press lo envió a Afganistán y obtuvo una mención especial en el Word Press Photo en 2007, con la imagen de un cohete saliendo de la Franja de Gaza en dirección a Israel.

Ese mismo año recibió el Pictures of the Year International (PoYI), uno de los más reconocidos en Estados Unidos, y fue finalista del premio Pulitzer 2010. En 2013 recibió el tercer premio de World Press Photo en la categoría de Temas Contemporáneos por una fotografía de la huelga general del 29M en Barcelona. Actualmente es director de Fotografía de Associated Press para España y Portugal, y entrenador oficial del World Press Photo.

En cuanto a Mugu, “como lo conocemos todos en Huelva, tenemos que decir que la historia del periodismo de esta provincia no se puede escribir sin tener en cuenta el trabajo de este gran profesional”, ha comentado Juan F. Caballero. Trabajó como fotógrafo para El País, ABC y la agencia EFE y en todos los periódicos de Huelva: Odiel, La Noticia, Huelva Información, La Voz de Huelva, Odiel en su segunda etapa y El Periódico de Huelva. Fue Premio Ciudad de Huelva en 2000, de la APH y el Ayuntamiento de la capital, por una imagen suya publicada en Odiel Información; y el Festival de cine Iberoamericano le rindió un cálido homenaje en 2011 por su labor realizada para la revista Festihuelva.