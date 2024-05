Posturas que te dan seguridad y generan confianza

La moneda de cambio de la confianza es la seguridad. Si has estado conmigo en alguna charla o taller sobre comunicación emocionalmente inteligente, segurísimo que me lo has escuchado. Esto quiere decir que, si quieres que las personas confíen en ti, debes darles seguridad; y si quieres confiar tú en ti, debes darte seguridad. Pues que sepas que hay posturas que, de forma natural, te hacen sentir más segura o seguro.

Y no sólo eso. Tus posturas están influyendo en tus sensaciones, eso es un hecho, pero también son una parte fundamental de tu mensaje. Numerosos estudios han probado la influencia significativa que nuestra postura corporal tiene sobre nuestra confianza y cómo somos percibidos por las demás personas. Así que, adoptar posturas que proyecten seguridad y confianza es un recurso muy valioso, especialmente en situaciones donde necesitamos hablar frente a un público, o con personas que nos afectan emocionalmente, o en conversaciones de temas importantes para nuestras metas.

Aquí te traigo algunas posturas corporales que puedes incorporar fácilmente en tu rutina diaria para mejorar tu presencia y seguridad al hablar.

Posturas que te dan poder

Posturas expansivas. Son las que te dan seguridad a ti, aunque requieren cierta confianza para usarlas delante de las demás personas. Hay una, que popularizó la psicóloga social Amy Cuddy, que es la que conocemos como postura de poder. Implica mantenerse erguido o erguida, con las piernas ligeramente separadas y las manos en la cadera, tipo Superman, o con los brazos levantados en V. Esta postura no solo incrementa la presencia física, sino que también puede influir positivamente en nuestros niveles hormonales, aumentando la testosterona y disminuyendo el cortisol. Eso nos hace sentir más seguridad y menos ansiedad.

Por eso es buena idea usar este tipo de posturas, las expansivas, en los ratos que puedas durante el día, como por ejemplo esperando en la cola del supermercado, o mientras subes en un ascensor. También te las recomiendo antes de los eventos importantes que requieren esfuerzo emocional para ti, o incorporarlas en tus rutinas matutinas de estiramiento. Es una forma de energizarte y fomentar una mentalidad más abierta y segura.

Y, también, sobre todo si trabajas sentado o sentada la mayor parte del día, márcate recordatorios para ajustar tu postura periódicamente. Levántate, estira y adopta posturas de poder brevemente para revitalizar tu mente y cuerpo.

Posturas abiertas. Son las que dan seguridad a las demás personas, y muy recomendables durante tus conversaciones o frente a un auditorio por lo efectivas que resultan para proyectar seguridad y recibir la confianza de tu audiencia.

Mantener apertura del lenguaje no verbal significa, fundamentalmente, no cruzar los brazos o las piernas, que es lo que a menudo se percibe como una señal de cierre o nerviosismo. En su lugar, posiciona tus manos de manera que estén visibles y gesticular con ellas para enfatizar puntos importantes. Esta apertura te hace parecer más accesible y confiada o confiado, y también facilita la conexión con tu audiencia.

Aprovechamiento del espacio. Muévete. Ocupar todo el espacio del que dispones transmite autoridad y confianza. Durante una presentación, camina ligeramente de un lado a otro del área que tienes, con serenidad y sin movimientos inesperados. Esto ayuda a liberar posibles tensiones nerviosas en ti, y sobre todo mantiene activa la atención del público.

Integrar conscientemente posturas expansivas y abiertas en tu comunicación diaria, mejora la autoestima y tus relaciones. Es la ciencia que hay detrás del lenguaje no verbal y su relación biunívoca con las sensaciones físicas. Porque igual que tus emociones cambian tus posturas, una postura puede cambiar tus emociones.