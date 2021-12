Ponce señala que Cs "cumple" con los procuradores onubenses

“Ciudadanos cumple con los procuradores y con las onubenses víctimas de violencia de género”. Con estas palabras valoró María Ponce, coordinadora de Cs en Huelva, la “rapidez” con la que la Consejería de Justicia abonó los 12.750 euros a los procuradores en Huelva por representar ante los tribunales a las víctimas de violencia de género este año, “apenas dos semanas después de firmar el convenio con el presidente del Consejo Andaluz de Procuradores”.

Ponce destacó que “gracias a este convenio”, que “cubre una demanda de este colectivo profesional”, “las víctimas onubenses de violencia de género están asistidas en todo momento, sea o no obligatorio, facilitando así las comunicaciones con los órganos judiciales y evitando que sea la propia víctima la que tenga que desplazarse hasta las sedes judiciales”. “Estas asistencias, al no ser preceptivas, no eran asumidas a través de la Asistencia Jurídica Gratuita”, explicó la también diputada provincial.

La coordinadora de Cs en Huelva detalló que la subvención abonada permitirá cubrir 425 asistencias en Huelva de todo este año 2021, ya que el acuerdo firmado tiene una vigencia de dos años con carácter retroactivo desde el 1 de enero del presente ejercicio. En toda Andalucía, suponen un total de 8.500. “Con esto no solo estamos reconociendo la labor esencial de estos profesionales, sino que estamos atendiendo una necesidad de las onubenses víctimas de violencia de género que requieren asistencia desde el primer momento tanto por parte de un abogado como de los procuradores”, subrayó Ponce.

La portavoz del partido reafirmó el “compromiso inquebrantable” de Ciudadanos “en la lucha contra todas las formas de violencia hacia la mujer”. Así, recordó que la Consejería de Justicia, junto a este convenio con el Consejo Andaluz de Procuradores, puso en marcha “medidas para mejorar la asistencia a las víctimas de violencia de género, como las nuevas salas Gesell, la ampliación del SAVA (Servicio de Asistencia a la Víctima) y de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), o los refuerzos a todos los juzgados y fiscalías con competencias en esta materia”. “Todo esto se une al trabajo que se está realizando desde la Consejería de Igualdad”, añadió antes de citar, como ejemplos, el refuerzo de la atención a las mujeres víctimas de violencia de género a través de una unidad específica en el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) con medidas como la profesionalización del personal que atiende el teléfono 900 200 999, "cuyo presupuesto se ha multiplicado por 10 o como el aumento de un 7% de los fondos para los recursos de acogida".