Ponce pide explicaciones al Gobierno ante "la escasez de guardias civiles en las costas andaluzas"

“¿Por qué Sánchez tiene 37 agentes para su seguridad en La Mareta, durante sus vacaciones personales, y aquí tenemos dos para cubrir seis municipios con 200.000 habitantes?”. Con estas palabras, la portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Comisión de Interior del Senado y senadora por designación autonómica, María Ponce, ha solicitado una vez más la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que “dé explicaciones sobre el reparto de agentes de la Guardia Civil que deja a los municipios costeros andaluces, que en muchas ocasiones duplican o incluso triplican la población en verano, con apenas la protección de una patrulla”. En su opinión, “es una situación de extrema gravedad, que se viene repitiendo desde hace mucho tiempo” y, ha subrayado, “necesitamos que se tomen medidas de carácter urgente para que no vuelva a repetirse”. “Nos parece inaudito que sigan diciendo que no existe una falta de efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional porque no es cierto”, ha apostillado.

La senadora onubense ha recordado que hace apenas una semana denunció la escasez y la falta de medios que había en las zonas interiores de Andalucía, pero, ha señalado, “por desgracia hoy venimos a constatar que esto ocurre también en las zonas costeras”. Así, Ponce se ha referido a la denuncia que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha presentado ante la Subdelegación del Gobierno de Huelva tras la situación vivida la tarde del viernes 20 de agosto, cuando “un par de agentes de los municipios onubenses de Punta Umbría y Aljaraque tuvieron que unirse para formar la única patrulla que atendió a seis municipios que en estos meses alcanzan una población de 200.000 habitantes”.

La portavoz de la formación liberal ha lamentado que “no se trata de un caso aislado, sino que se está repitiendo por toda la geografía andaluza, como ocurre todos los veranos desde años”. Ponce ha citado igualmente el caso ocurrido el 7 de julio en la costa gaditana, cuando un agente de Chipiona y otro de Sanlúcar de Barrameda conformaron la única patrulla que daba cobertura a ambos municipios y a Trebujena; además de las carencias denunciadas en Grazalema (Cádiz), Ronda (Málaga), Almería o Rosal de la Frontera (Huelva).

“Los representantes de estas asociaciones nos transmiten su desesperación porque presentan denuncias en las ocho subdelegaciones de las ocho provincias andaluzas y la respuesta es siempre el silencio”, ha criticado la senadora, que ha señalado que “son efectivos que atienden la lucha contra el narcotráfico, la violencia de género o la inmigración”, por lo que, ha defendido, “es imprescindible que se refuercen”. Ponce ha insistido en que “esta situación no se puede sostener un minuto más. Se está poniendo en riesgo a la ciudadanía, así como la integridad y seguridad de nuestra Guardia Civil”.

Finalmente, la senadora ha explicado que preguntará al ministro “qué criterios sigue el Gobierno para el reparto de agentes y por qué tiene 37 guardias civiles a disposición de Sánchez durante sus vacaciones personales en La Mareta y solo dos agentes para cubrir un amplio territorio con una población de 200.000 habitantes”. “Tampoco sabemos por qué Sánchez se puede gastar 90.000 euros para adecentar La Mareta para sus vacaciones y, en cambio, no hay dinero para lo importante, que es la seguridad de la ciudadanía, y para nuestra Guardia Civil”, ha añadido María Ponce, que ha incidido en “la carencia de chalecos para salvaguardar las vidas de los agentes o el estado en el que se encuentran sus vehículos”.