La Policía Nacional pide precaución para evitar estafas en la reserva de viviendas on-line

Desde el Ministerio del Interior se ha puesto en marcha un año más la denominada Operación Verano 2022, dentro de la cual se otorga un lugar prioritario al establecimiento de planes orientados a proporcionar una efectiva protección y seguridad de los ciudadanos para que disfruten de un verano sin sobresaltos.

Según la Policía Nacional "en estas fechas cuando se multiplican las estafas a personas que creen irse de vacaciones a un destino turístico y, cuando llegan, ni existe piso, ni hay inquilino al que acudir y, lo peor de todo, lo que hayamos pagado se ha perdido para siempre al igual que las vacaciones".

Así, "debe extremarse la protección y prevención frente a las estafas online, consolidadas como uno de los hechos que motivan la interposición de más denuncias, muy especialmente, durante los meses de vacaciones".

En este sentido, desde el Cuerpo Nacional de Policía se ha establecido un catálogo de consejos a seguir que nos ayudarán a combatir estas estafas online.

Webs extrañas

No hagas clic en enlaces de correos electrónicos que no te transmitan confianza. No se ha de acceder a páginas webs que nos resulten extrañas. Estos links suelen recibirse a través de correos electrónicos y suelen redirigirnos a sitios webs falsos que imitan plataformas de diseño de alquiler de viviendas. Hay que acudir a páginas de confianza.

Ofertas poco realistas

Demasiado buenas para ser verdad. Los estafadores suelen tentar con ofertas que a veces parecen urgentes. Evita que te presionen con que es una oportunidad única y tienes que decidirte de manera inmediata para hacerte con la oferta.

Canal de pago fiable

Los delincuentes pueden exigir a los inquilinos que paguen el importe de la reserva a través de algún canal fuera de las páginas webs de reserva, como por ejemplo un ingreso bancario. En la reserva no pagues más de un 20% o 30%.

Atención al reservar

Fotos, fotos y más fotos. Dudar de aquellos anuncios de escasa calidad, que muestren pocas fotos o tengan una descripción mal redactada. Sería aconsejable verificar a través del Google Maps que la vivienda existe y que está ubicada en ese lugar y comprobar anuncios, reseñas y valoraciones que hayan dejado otros huéspedes.

Cuenta segura

Para evitar problemas hay que reforzar la seguridad de las cuentas personales. Emplear contraseñas complejas y mantener los dispositivos actualizados.

Escasa información

Si aparece poca información o pone pegas a la hora de comunicarnos con él por otra vía que no sea la online, desconfia.