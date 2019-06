Recopilación de audios del maestro expedientado en la clase

Los gritos son una constante en las distintas grabaciones que Rocío y Antonio realizaron en la clase de su hijo, introduciendo una micrograbadora en el pantalón del niño. Se pueden escuchar insultos e incluso golpes durante los más de 17 minutos que dura esta recopilación de audio que ofrece Huelva Información.

Así, han quedado registradas expresiones como "que estás medio hecho" o "que la ese con la i no es sa. ¿No puedes leer todo seguido, niño? Vete de aquí, hijo, fuera, no puede ser contigo, no se lee así. No se puede leer así mu-ra-lla, se lee muralla, todo seguido; no puede ser contigo, no aprenderás nunca".

Además, se oye al adulto decirle a los críos, de entre cuatro y cinco años, que "esto es tonto", imitarlos y ridiculizándolos por su manera de hablar, haciéndolos llorar o espetando a una escolar "a ver si te enteras ya de una vez, hija, que eres desesperante, eres lo más torpe que parió madre".

A otros menores los saca a la pizarra y les dice que "muy mal los dos. Y tú, ¿lo sabes? No. Pues venga para acá, por lo menos lo váis a pasar mal, para que echéis cuenta". A otra pequeña le dice que "así cómo vas a aprender, qué asco de niña", entre otros.

