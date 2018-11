Huelva saldrá a la calle para reivindicar más y mejores infraestructuras

Consenso unánime también para una iniciativa de Ruperto Gallardo sobre la regulación de los vehículos de movilidad personal con la proliferación de patines (eléctricos o no), monociclos eléctricos, hoverboard o los segway por las calles. Parecía como si los debates electorales ordenados se hubiesen traslado al Pleno o como si ya no fuesen necesarios los ataques al contrario en la búsqueda del voto. Es más se leyeron dos declaraciones institucionales, una contra la violencia de género y otra sobre el aniversario de la Constitución Española.

Así ocurrió con la moción del concejal no adscrito, Enrique Figueroa sobre la convocatoria de una manifestación liderada por el Ayuntamiento para reclamar mejoras en las infraestructuras. La exposición fue muy clara y la propuesta también, sin embargo cada grupo se encargó de poner reparos a las intervenciones que se sucedieron. Que si había que despolitizar la manifestación , que esto no es posible porque todo es política, que si tiene que liderarla el Ayuntamiento, con el alcalde a la cabeza, que ese papel le corresponde a la sociedad...

Los bomberos increpan al equipo de gobierno

Momentos de tensión se vivieron en el Pleno a raíz de una propuesta para crear el puesto de director de servicio de extinción de incendios y Protección Civil. Era el punto 29 del orden del día pero se adelantó al primero ante la presencia de decenas de bomberos para seguir su debate y mostrar su rechazo al mismo.

La creación de ese puesto ha sido la gota que ha colmado el vaso al descontento de los bomberos. Por acuerdo plenario se aprobó inicialmente la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para que tuviera cabida el nuevo puesto de mando, ayer debía ser el visto bueno definitiva, una vez analizadas las alegaciones presentadas contra el acuerdo, y los bomberos no faltaron a la cita.

El colectivo considera que ese puesto de director es innecesario y entiende que en su lugar el Ayuntamiento debería “cumplir sus compromisos” y aumentar la plantilla, con un déficit que lleva “amortiguándose por los propios trabajadores desde hace años, con un cuadrante horario muy por encima de las recomendaciones, con un elevado número de servicios extraordinarios al año, con una cadena de mandos de cabos y sargentos bajo mínimos y con una edad media, 50 años, de las más altas de España.

Así lo expresaron nada más iniciarse el debate y fueron aplaudiendo o abucheando la intervención de los distintos grupos. Los aplausos se los llevaron IU, Podemos Huelva, Mesa de la Ría y Ciudadanos y los abucheos PSOE (principalmente) y PP.

Los bomberos recriminaron al equipo de Gobierno “contratar a dedo” a un director o técnico que no necesitan y por más que el concejal socialista, José Fernández, intentó persuadirles que eso no era así no lo consiguió.

Fernández se esforzó por convencer al colectivo de que la intención es cubrir las bajas que se han producido y para ello se ha aprobado una oferta de empleo para este año y para el próximo se completará la restante. Es más, aseguró que existe el compromiso de “no poner en valor” el puesto de director hasta que no se haga efectiva la oferta de empleo.

Finalmente el expediente de resolución fue aprobado lo que encrespó más a los bomberos que, una vez que abandonaron el salón de plenos, abordaron a Fernández cuando se toparon con él. Tal es así que fue necesaria la intervención del alcalde, Gabriel Cruz, para calmarles los ánimos.