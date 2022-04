El Pleno municipal aboga en Huelva por una atención bancaria personalizada a los mayores

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva aboga por una atención bancaria personalizada a los mayores. Con el apoyo de todos los grupos políticos con excepción de Vox y del concejal no adscrito Néstor Santos, que se han abstenido, ha sido aprobada la moción de Unidas Podemos, que contempla, entre otras medidas, la adaptación de los protocolos de Atención Ciudadana para incorporar la figura de la persona consumidora vulnerable, desarrollando una normativa específica si fuera necesaria.

La portavoz del grupo municipal de Unidas Podemos, Mónica Rossi, ha manifestado que con esta iniciativa quiere "poner en el punto de mira una situación que padecen las personas mayores, que están siendo mal atendidas y no encuentran respuestas a situaciones cotidianas". Incluso Rossi ha planteado la posibilidad de subir la tasa por cajeros en la vía pública de las entidades financieras que no atienden de manera adecuada a las personas vulnerables.

El concejal no adscrito Néstor Santos ha apuntado que las empresas deben adoptar sus servicios al perfil de los usuarios, "se trabaja en esa línea", a lo que ha añadido que el Ayuntamiento de Huelva debe colaborar con las entidades financieras organizando talleres formativos "y no fiscalizar y penalizar, hay que ayudar a los mayores a adaptarse, no se puede dar marcha atrás, es el futuro". El portavoz del grupo municipal de Vox, Wenceslao Font, ha apuntado que las entidades bancarias deben aumentar sus servicios presenciales para las personas afectadas por la digitalización.

El concejal de Mesa de la Ría, Francisco Romero, ha recalcado que se trata de mostrar "que deben ser más sensibles con las personas mayores, no han pasado por ningún tipo de aprendizaje en el proceso de digitalización y la presencialidad debe ser obligatoria". El portavoz del PP, Jaime Pérez, ha defendido que "hay que ser sensible con la población mayor, que no se quede atrás". La concejal del grupo municipal de Ciudadanos, Noelia Álvarez, ha señalado que entre las personas en situación de vulnerabilidad "hay que incluir a todo tipo de población con dificultades no sólo al colectivo de mayores".

El portavoz del equipo de gobierno, Francisco Baluffo, ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento de seguir apoyando dentro de sus competencias a colectivos vulnerables cuyos derechos han sido afectados por la brecha digital.

Por unanimidad ha salido adelante la moción de Vox destinada a complementar -con la difusión del 024 como línea telefónica de ayuda a las personas con riesgo de conducta suicida- las acciones de ayuda, prevención y sensibilización respecto a los trastornos de salud mental en el marco de la Covid-19 puestas en marcha en el marco de la promoción aprobada por unanimidad en el Pleno del 28 de abril.

También ha habido una declaración institucional por la que la ciudad se sumará el 12 de mayo a la conmemoración del Día Internacional de la Fibromialgia, el Síndrome de Fatiga Crónica y la Sensibilidad Química Múltiple, comprometiéndose el Consistorio a “dar una mayor visibilidad a estas patologías y desestigmatizarlas, así como reivindicar más investigación e inversión para que quienes padecen un dolor crónico puedan llevar una vida mejor”, según ha apuntado la concejal de Deportes, Participación Ciudadana y responsable del área de Salud, María Teresa Flores.

El Consistorio se compromete a conmemorar este día con la lectura de un manifiesto y pintando uno de los bancos con el logo de la Asociación Fibronuba en el Parque Antonio Machado. Aparte se iluminarán de verde fuentes y lugares emblemáticos de la ciudad de Huelva.

Por unanimidad se ha aprobado además la iniciativa de Ciudadanos por la que el Ayuntamiento solicitará al Ministerio de Cultura y Deporte que reconsidere su salida del Patronato del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva y mantenga su apoyo institucional y económico en la muestra cinematográfica onubense. Se ha añadido a esta moción una enmienda transaccional del equipo de gobierno por la que, además, se instará a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico a que se realice un aumento de presupuesto para las ediciones de 2022 y futuras, similar al que han realizado el Ayuntamiento de Huelva y la Diputación Provincial de Huelva como patronos.

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha indicado que la finalidad es dotar al festival de los recursos necesarios para que sea un referente. Ha asegurado que el Ayuntamiento "no se va a cansar de pedir al Ministerio que reconsidere la decisión de abandonar el patronato".